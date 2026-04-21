Los 60 chefs que han cambiado la cocina española y que seguramente no lo sabías

La gastronomía española vive un momento de expansión en el que la alta cocina, la tradición y la cultura popular conviven en un mismo escenario. Un fenómeno que ha situado a España en el centro del mapa culinario internacional y que ha transformado también la forma de contar el propio país.

Sobre este contexto ha hablado el escritor Andrés Sánchez Magro en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, a propósito de su libro Grandes maestros de la cocina española, Los 60 esenciales, donde reúne a algunos de los nombres más influyentes de la cocina actual.

"España se entiende mejor con una cuchara en la mano"

La conversación arranca con una idea que marca el tono de todo el libro. En el prólogo, Carlos Herrera escribe que "España es un país que se entiende mejor con una cuchara en la mano".

Sánchez Magro se muestra de acuerdo con esa reflexión y va un paso más allá: "Se comprende, se vive e incluso se tolera mucho mejor alrededor de una mesa, un mantel o una barra". Una frase que, según explica, resume la importancia de la gastronomía como espacio de encuentro, pero también como una forma de leer la realidad del país.

El punto de inflexión que lo cambió todo

En el libro aparece una figura clave que actúa como punto de ruptura en la cocina contemporánea española. A partir de ahí, según el autor, los cocineros comienzan a entender su oficio de otra manera. "Hay un momento en el que los chefs toman conciencia de autoría, de que pueden crear mundos propios", explica Sánchez Magro, que sitúa ese cambio como el inicio de una nueva etapa en la gastronomía nacional.

Desde ese impulso, la cocina española se diversifica en múltiples direcciones, con estilos muy distintos entre sí pero conectados por una misma evolución.

Entre la alta cocina y lo cotidiano

El libro también abre una reflexión sobre el papel de la cocina mediática y su influencia en los hábitos domésticos. La presencia de chefs en televisión ha acercado la gastronomía al gran público, aunque no siempre con el mismo efecto.

"Hay un interés social evidente por la cocina, pero también una consecuencia: cada vez se cocina menos en casa", apunta el autor durante la entrevista. En ese equilibrio aparece la cocina más cotidiana, la que no busca estrellas ni reconocimiento, pero que sigue siendo esencial en la cultura gastronómica española.

Una selección que deja nombres... y silencios

El recorrido del libro no se limita a una sola visión de la alta cocina. Incluye territorios, estilos y cocineros muy distintos entre sí, desde propuestas de vanguardia hasta cocinas profundamente ligadas al producto y la tradición.

Sin embargo, Andrés reconoce que la selección no es cerrada ni definitiva. "No sabía si eran 57 o 82, así que hice un ejercicio personal recorriendo el mapa de España", explica sobre la elección final de los 60 nombres. Una decisión que, inevitablemente, deja fuera a figuras relevantes.