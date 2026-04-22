¿Dónde se encuentra el "lugar de La Mancha" que imaginó Cervantes en 'Don Quijote'?

Un documento olvidado durante siglos en los archivos toledanos ha reabierto uno de los debates más clásicos de la literatura española: ¿dónde situó realmente Miguel de Cervantes el enigmático "lugar de La Mancha" con el que arranca Don Quijote?

Según desvela el investigador Francisco Javier Escudero, el epicentro geográfico de la obra estaría mucho más acotado de lo que se creía: entre Quintanar de la Orden y El Toboso. Así lo sostiene en declaraciones recogidas por El Debate, donde afirma con rotundidad: "Todas las teorías que no apuntan a estos enclaves han impedido entender 'El Quijote'".

Un documento que cambia el enfoque

El punto de partida de esta revisión es un protocolo notarial fechado el 28 de marzo de 1615 y conservado en el Archivo Histórico Provincial de Toledo. El documento, localizado en Quintanar, recoge un litigio protagonizado por el capitán Juan de Huelva, quien reclama deudas al conde de Salazar. En ese contexto aparece una referencia explícita a la "encomienda de los lugares de La Mancha", un detalle que, a juicio de Escudero, conecta directamente con el universo cervantino.

Pero el hallazgo no se limita a una cuestión toponímica. El investigador defiende que la clave está en reinterpretar la obra en su conjunto: "Hay que leer a Cervantes de otro modo e interpretar 'El Quijote' de otra forma. Después de tantos años es una propuesta radical, pero necesaria para ver las cosas con otros ojos", explica también a El Debate.

Claves históricas en la novela

Uno de los elementos que refuerzan su tesis es la figura de Bernardino de Velasco, conde de Salazar, citado tanto en el documento como en la propia novela. Este personaje histórico desempeñó un papel relevante en la expulsión de los moriscos, un episodio que Cervantes incorpora en la segunda parte de su obra con palabras contundentes: "Con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio Su Majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas...".

Para Escudero, este cruce entre historia y literatura no es casual. Sostiene que el autor de Don Quijote tenía un interés directo en estos acontecimientos y en las figuras que los protagonizaron, lo que explicaría la presencia reiterada de referencias al entorno de Quintanar y El Toboso. Además, recuerda que Quintanar de la Orden fue desde 1353 la cabeza administrativa del Común de La Mancha, concentrando órganos de poder y gestión, un contexto que, según su interpretación, encaja con el trasfondo social de la novela.

Revisión de teorías asentadas

Esta propuesta cuestiona hipótesis consolidadas durante décadas que situaban el origen del hidalgo en localidades de Ciudad Real como Villanueva de los Infantes o Argamasilla de Alba. Para el investigador, esas interpretaciones responden más a intereses actuales que a evidencias históricas: "Las teorías que se salen mucho del entorno de El Quintanar no tienen sentido; se ha creado una polémica artificial para mantener el turismo y el prestigio".

A más de cuatro siglos de la publicación de Don Quijote de la Mancha, el misterio del lugar que Cervantes prefirió no nombrar continúa generando nuevas lecturas. Coincidiendo con el 410 aniversario de su muerte, esta investigación invita a revisar con perspectiva uno de los grandes clásicos de la literatura universal.