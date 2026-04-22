J.D. Barker sitúa su nueva novela en una terrible isla real: "Quieres salir corriendo"

J.D. Barker sabe manejar el suspense a la perfección y lo adereza con la dosis exacta de terror. Es un referente del género porque, además, no le ves venir. Esa capacidad le ha abierto las puertas de millones de hogares en el mundo. Su carrera despegó con su novela debut, Forsaken (2014), que fue finalista del prestigioso premio Bram Stoker, pero alcanzó el éxito internacional con la trilogía de El cuarto mono, protagonizada por el inspector Sam Porter. Está en España para presentar su nueva novela, El pacto, y recibe a Libertad Digital.

Lleva una app en el móvil donde apunta todo aquello que se le ocurre y ahí ha estado por dos décadas el germen de este nuevo proyecto: "Me gustaba el lema: 'Para que nazca una casa embrujada, alguien tiene que morir'. Tuve eso en mi teléfono durante 20 años. Entonces me mudé con mi familia a una isla en la zona de Nueva Inglaterra que se llama Newcastle. Desde la playa se ve un pequeño islote que se llama Wood Island. Es súper pequeñito, solo tiene una casa. Está a una distancia suficiente como para que la veas a la perfección, pero también como para que no te hagas una idea clara de qué sucede allí. Todo hizo 'clic' en mi cabeza".

La ambientación de El pacto es extraordinaria. Barker invita a los lectores a pernoctar en esa isla y en una casa, que, en realidad, arrastra un controvertido pasado. "Nunca pasaría la noche ahí, ni hablar", bromea el autor. "La he visitado varias veces y siempre he tenido esa sensación de querer salir corriendo. No hay lógica, no te puedo explicar por qué, pero lo sientes de manera muy clara".

"Miras el islote y es de postal, bello y rodeado de agua cristalina, pero si indagas es terrorífico. Durante la época de la fiebre amarilla, se utilizó como sitio de cuarentena y los enfermos morían allí. Luego, durante la guerra española, hacían atracar a las embarcaciones allí y esperaban a que la tripulación muriera de hambre o enfermedades. El lugar ha sido testigo de la muerte de miles de personas que acabaron siendo alimento de los miles de tiburones que lo rodean", recuerda el escritor estadounidense, que cree firmemente que tanto dolor ha dejado un aura paranormal. "Cuando alguien muere, se genera una energía que ha quedado en esa isla. Es como una pila que se va recargando con cada fallecimiento. Yo creo realmente que la casa está encantada. No importa cuántas capas de pintura le des a las paredes, al final no puedes borrar el recuerdo de la tragedia".

Adolescentes

Esta novela de terror evoca el estilo de los 80 y está protagonizada por un grupo de adolescentes que sufrirán una serie de infortunios en la isla. Spivey hereda inesperadamente la isla de Wood y junto a su mejor amigo, Billy, cree haber encontrado el lugar perfecto para pasar su último verano antes de irse a la universidad. La herencia viene acompañada de reglas inquietantes, como la prohibición de salir del lugar cuando se ha puesto el sol.

El escritor supedita todo a las necesidades de sus personajes, incluidos la trama y los giros inesperados. "Yo quería un final feliz para esta historia, pero al final los personajes me llevaron en una dirección totalmente distinta. Confío firmemente en los personajes", confirma. A diferencia de la serie El cuarto mono, este no es un thriller policial, aunque hay una investigación en marcha por la desaparición de una joven, sino que entra en juego el terror paranormal. "Al principio no quería escribir sobre eventos paranormales, pero fueron los personajes los que me llevaron allí. Veo la historia como si fuera una película y trato de escribir lo más rápido posible, justamente para describir la historia que estoy viendo. El suspense sí es común en todos mis libros", explica.

"Palomitas literarias"

J.D. Barker confiesa que teme convertirse en "uno de esos autores que escriben distintas versiones del mismo libro" y se pone como objetivo "darles una vía de escape" a sus lectores. "Yo siempre digo que hago palomitas literarias, es decir, doy espacio a los lectores para que pueden escapar, volcarse en una historia y cerrar los ojos frente a toda la locura que nos rodea".

Enfrenta a sus personajes a dilemas morales que nos invitan a reflexionar. "Creo que nos sorprendería saber hasta qué punto las personas están dispuestas a llegar con tal de garantizarse una vida feliz", dice.

Prioriza una trama sólida a un quiebro narrativo, pero admite que es "probable" que algún día no sea así. "Estoy constantemente preguntándome, ¿es esto creíble? ¿es algo que podría suceder? No puedo forzar ese giro de trama. Los giros de trama son estupendos, pero siempre funcionan".

Serie de televisión y secuelas

Por delante tiene proyectos muy interesantes. Es el productor ejecutivo de la adaptación televisiva de la exitosa trilogía de El cuarto mono y prepara varias precuelas porque "así lo han pedido los lectores": "Me permite pensar si realmente se puede tomar a un niño perfectamente normal y someterlo a una serie de eventos, experiencias en su vida, contacto con ciertas personas, que lo lleven a convertirse en un asesino en serie. Esta ha sido la base para escribir esas precuelas. Además sentía que la historia, de otro modo, no hubiera estado completa".

El norteamericano estará firmando ejemplares en Barcelona en el Día del Libro.