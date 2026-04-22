El libro electrónico en lengua española ha incrementado su facturación hasta los 130 millones de euros en 2025, según recoge el Informe Anual del Libro Digital 2025 publicado por De Marque, antigua Libranda y principal distribuidora de libros digitales en español y lenguas cooficiales de España.

Esta cifra supone un crecimiento del 4,5 % en España y un 1,2 % a nivel mundial. España se consolida así como el gran motor del sector del libro digital en lengua española, con 74 millones de euros facturados y una cuota de mercado del 57 %. Le siguen México con un 20 % y Estados Unidos con un 10 %.

La venta unitaria a través de librerías y plataformas sigue siendo el modelo dominante de adquisición de libros electrónicos, con un 87,6 % de cuota de mercado, mientras que las plataformas de suscripción han crecido un 2 % este año y se mantienen en una cuota del 5,6 %.

Aun con estos incrementos, la cuota del libro digital en España continúa siendo, de manera general, en torno al 6 % del mercado editorial, pero el informe ha revelado que, cuando se producen lanzamientos de novedades, el formato digital puede llegar a acaparar entre el 15 % y el 25 % de las ventas, e incluso un 40 % en lanzamientos puntuales.

34 % son novedades

De todas formas, el fondo editorial tiene más peso que las novedades. Un 66 % de los títulos obtenidos este 2025 han sido publicados antes de 2025, mientras que el 34 % corresponde a novedades del mercado.

En cuanto a la popularidad de los géneros, el 71 % de los libros electrónicos vendidos son de ficción, entre los que destacan los títulos de novela contemporánea, policíaca, romántica e histórica.

La no ficción representa el 19 % de las ventas, con especial peso de la autoayuda, el desarrollo personal, los libros de sociedad y cultura, y las biografías. La literatura infantil y juvenil completa el cuadro con un 10 %.

Préstamos

El estudio ha destacado el incremento del préstamo digital en bibliotecas, que ha crecido un 11 % respecto a 2024 y alcanza el 6,7 % del catálogo.

Además, este 2025 el servicio público eBiblio, impulsado por el Ministerio de Cultura, ha registrado casi 4,8 millones de préstamos, un 16,63 % más que en 2024, y casi 240.000 usuarios únicos, un 14,57 % más que el año anterior.

El audiolibro también ha visto incrementado su consumo. A diferencia del libro electrónico, el modelo dominante es la suscripción, con más del 80 % del mercado, seguida de la venta unitaria y el préstamo bibliotecario, que ha crecido un 13,82 % durante el último año.