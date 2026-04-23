En el Día del Libro, o sea, del Libro de libros, Don Quijote de la Mancha, no está de más abundar en una de las tragedias culturales de España: no leen, o peor, desprecian la lectura, quienes tienen la sagrada obligación de promocionarla para el buen gobierno personal de los ciudadanos y para construir bienes en común de toda la Nación.

Mediocres y estultos dominan en España el mundo editorial, periodístico, universitario y académico. Son los culpables principales de que no se lea en España. Cientos de instituciones culturales, vinculadas al poder político y económico, son utilizadas para ocultar autores y obras de gran valía en el ámbito de la literatura en general, y de la filosofía española en particular. Esta sencilla tesis del amigo Ignacio Gómez de Liaño, defendida en un magnífico ensayo titulado Una cultura que se desprecia a sí misma, debería hacernos reflexionar sobre la situación de nuestra cultura filosófica en el mundo.

Dos tragedias están al mismo nivel de miseria y decadencia: si es trágico tener un presidente del Gobierno de España que odia la Nación española hasta el punto de regularizar a millones de personas que no conocen el idioma, las costumbres y las ideas de España, no lo es menos que las instituciones culturales, educativas, universitarias y académicas promocionen productos culturales de baratillo, o peor, nieguen la existencia de un pensamiento sólido para España y el mundo. Sí, son cientos de instituciones del ámbito de la cultura que niegan el poder emancipador que traen muchas y buenas obras de literatura, ensayo y filosofía españolas, valiéndose de un perverso 'método' que resulta infalible para sus criminales objetivos. Para esta gente lo decisivo es eludir la lectura. El desprecio de la lectura de cualquier autor que escriba en español es su único 'criterio'.

He ahí el asunto clave del ensayo de Gómez de Liaño: si los españoles no nos leemos entre nosotros, cómo queremos que nos lean en Europa, en el mundo: "Si la filosofía y el ensayismo españoles no están presentes en el debate de los pensadores contemporáneos y en la discusión pública europea y, consiguientemente, carecen de influencia en Europa, ello es debido, sobre todo, a que los pensadores españoles no hacen gran cosa por valorar de forma objetiva los escritos filosóficos que publican autores españoles, suelen menospreciar, o silenciar, los que se distinguen por su excelencia y copan las instituciones académicas o universitarias, que se distinguen por una tendencia sistemática a la mediocridad intelectual. Es a esos factores a los que, en mi opinión, hay que atribuir sobre todo la falta de interés de otros países por nuestros pensadores, ensayistas y filósofos. Otra consecuencia de esa actitud de los pensadores españoles es que se ponga por las nubes a los de la cultura anglosajona —en otro tiempo era la francesa—, pues así esos pensadores se dan un cierto aire de internacionalismo. Mi impresión es que esos mediocres y bien publicitados pensadores son los que suministran a los extranjeros la idea, inevitablemente baja, de la filosofía en español."

El planteamiento del asunto es radical. Filosófico. Lo comparto y, además, obliga a quienes nos dedicamos a la tarea de pensar a descender, como hace el propio Ignacio Gómez de Liaño, a la experiencia personal para comprobar la radicalidad de su tesis. Tiempo tendré de referirme a cómo han recibido, o mejor dicho, no han recibido, los han silenciado, algunos de mis libros la comunidad 'lectora' que debería analizarlos y debatirlos, pero, de momento, quédense con el mensaje del bueno de Ignacio: pocos, muy pocos, autores españoles han leído sus libros. ¿O es que acaso han leído muchos académicos y universitarios "las cuatro mil páginas de mis principales obras filosóficas —El idioma de la imaginación (1983), La mentira social (1989), El círculo de la Sabiduría (1998), Filósofos griegos, videntes judíos (2000), Iluminaciones filosóficas (2001), Sobre el fundamento (2002), Breviario de filosofía práctica (2005), El eclipse de la civilización (2023)— y las dos mil de mis novelas y relatos, en la que la dimensión filosófica es tan importante, como se ve en Los juegos del Sacromonte (1975), Extravíos (2007), Filosofía y ficción (2020) y otros libros míos, para darse cuenta de que pocas veces se ha hecho una contribución comparable al pensamiento español en los últimos cincuenta años"?

Y es que si los españoles no nos queremos a nosotros mismos, como dice José Luis Garci, cómo pretendemos que nos quieran fuera.