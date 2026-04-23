Así es el cuento que convierte el camino al cole en una aventura para los niños

La rutina de ir al colegio puede parecer siempre la misma, pero un nuevo álbum ilustrado propone mirarla desde otra perspectiva: la de una pequeña aventura cotidiana llena de humor, ternura y descubrimientos.

La autora e ilustradora Marta Cabrol ha presentado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio su nuevo trabajo, Venga, va, vamos al cole, un libro infantil que nace de un proceso creativo muy intuitivo y personal, marcado por su relación con el dibujo desde la infancia.

Una historia nacida de un dibujo ‘sin plan’

Cabrol explica que el origen del cuento no parte de una idea escrita, sino de una ilustración espontánea.

"Sin pensarlo mucho dibujé una mamá osa que parecía tener mucha prisa", recuerda la autora. A partir de ahí, añade, surgió el resto de la historia casi de forma natural. Ese primer trazo dio paso a una familia de osos que protagoniza el libro y que sirve para representar una escena universal: el camino diario hacia el colegio.

Animales, naturaleza y un estilo propio

En Venga, va, vamos al cole, Cabrol vuelve a recurrir a los animales como protagonistas, una constante en su obra.

La autora explica que esta elección le permite jugar con el humor y la expresividad: los animales "pueden hacer cosas que nosotros hacemos, pero con un punto más divertido". La naturaleza también ocupa un lugar central en su trabajo, tanto en los personajes como en los escenarios y colores que utiliza de forma habitual.

Un proceso creativo sin guion cerrado

A diferencia de otros proyectos en los que trabaja a partir de textos ya escritos, este álbum ha sido el primero en el que ha desarrollado simultáneamente texto e ilustración.

Cabrol describe su método como un proceso muy intuitivo, en el que las ideas van apareciendo durante el propio dibujo y se van ajustando después. Incluso los valores del libro, como la convivencia o las rutinas familiares, no se plantean de forma previa, sino que emergen a partir de escenas cotidianas.

El camino al cole como experiencia universal

El libro propone una mirada cercana y reconocible para cualquier familia: el trayecto diario hacia el colegio convertido en una pequeña historia llena de detalles.

Una escena sencilla que, según la autora, permite conectar con los niños a partir de situaciones reales, sin necesidad de grandes artificios narrativos.