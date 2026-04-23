El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) recibió este jueves el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) presidida por los reyes de España. El mexicano, que en las jornadas previas había defendido la importancia de la lengua española en toda Latinoamérica, dedicó su discurso al humor de Don Quijote.

Celorio, de abuelo asturiano, recibió el galardón notablemente emocionado, acompañado en el Paraninfo por su esposa, hijos y nietos. Arrancó su discurso con un tierno recuerdo a su padre: "En su lecho de muerte, mi padre quiso despedirse de cada uno de sus doce hijos. Mi madre nos fue llamando uno a uno, por orden de aparición en este mundo. Soy el undécimo de su descendencia pero fui el último en comparecer ante él. 'Tú llegarás, hijo'. Y agregó 'si no puedes, yo te empujo'. Hoy llegué, papá, justamente hoy, 64 años después, gracias".

El mexicano quiso hablar del humor que Cervantes desplegó en muchas de las páginas del Quijote. "La novela cervantina rompe con todas las ataduras que pudieran aprisionar el género", valoró, y pasó a enumerar las bondades de la novela. Pero antes, hizo gala de su defensa y su estrecha relación con España: "Solo manifestaré que la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas, que le son inherentes. Con sus propias peculiaridades, en cierta medida derivadas de las culturas antiguas, en las que se ha intentado sobreponer la retrotopía del paraíso perdido, México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente 'el territorio de la Mancha'".

Gran parte de la obra de Celorio pivota sobre la memoria, personal y familiar, como hizo referencia en su discurso. Debutó con Amor propio (1992) y evocó sus orígenes asturianos y cubanos en su trilogía familiar Tres lindas cubanas (2006), El metal y la escoria (2014) y Los apóstatas (2020).

Celorio reiteró las bondades de las novelas y la literatura y, en su repaso por sus orígenes familiares, recordó como su madre le prometió a la Virgen del Perpetuo Socorro que, si salvaba a su hijo de una "feroz peritonitis", dejaría de leer novelas durante cinco años. "Era el mayor sacrificio que podía hacer", expresó.

Su último libro es Ese montón de espejos rotos, unas memorias en las que, al igual que hizo en el Paraninfo de Alcalá de Henares, se habla de su vocación literaria, su formación intelectual y sus tareas institucionales como profesor, académico y editor. "He dedicado toda mi vida a la palabra. Como profesor que no ha tenido mayor placer que contagiar el entusiasmo por la literatura a los alumnos que han pasado por sus aulas (...) Como académico de la lengua, enamorado del organismo vivo y cambiante que estudian él y sus colegas. Como editor, que ha tenido el privilegio de convertir un manuscrito en un libro vivo y circulante como la sangre. Por eso, cuando alguien me pregunta que cuál es la palabra que más me gusta de la lengua española, le respondo que la palabra que más me gusta de la lengua de Cervantes es la palabra 'palabra'", finalizó.

Defensa del español

Por su parte, el rey Felipe aseguró que en Celorio "reconocemos una voz literaria consolidada a través de toda una vida de dedicación, una voz de notable elegancia y hondura reflexiva que es, al mismo tiempo, testimonio del México moderno y espejo de la condición humana". Aprovechó para valorar su "trabajo incansable" por la defensa del español, la única lengua que, recordó, permite atravesar veintitrés fronteras sin perder inteligibilidad.

Felipe VI hizo referencia a la relación de España y México, "culturas entrelazadas por la lengua" y "al mestizaje que nos ha caracterizado y que aún hoy nos moldea", y que se ve reflejado en Celorio.

Un ejercicio "de libre albedrío"

Por su parte, el ministro de Cultura Ernest Urtasun alabó la trayectoria del premiado que, en sus palabras, "habla tanto de lo leído como de lo vivido" e hizo varias referencias a sus novelas Los apóstatas y Cánones subversivos. "Novelas, ensayos, crónicas y volúmenes biográficos en los que la existencia adquiere la forma misma de la escritura. Con idénticos perfiles y temblores", dijo.

"La creación de Gonzalo Celorio es un ejercicio de libre albedrío, de impureza, de vértigo. Saldando sus deudas con la memoria y con el tiempo, pero sin afán de demostrar nada. Con más dudas melancólicas que certezas absolutas", dijo el titular de Cultura.

Celorio es el séptimo escritor mexicano que recibe el Premio Cervantes después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015). Urtasun repasó algunos nombres de "aquella generación fulgurante de la historia común de México y España, con la que siempre estaremos en deuda" y aprovechó para lanzar una defensa de la universidad pública.

"Si la vida concediese ensayos, o prórrogas, o segundas oportunidades, esa pausa sería, con seguridad, la literatura y los frutos que ahora festejamos. Todo lo que hay entre un auto sacramental y un bolero, entre el ansia mística y barroca de Sor Juana y el lamento de una noche criolla, en la voz de Toña La Negra. Ese es el vastísimo legado de Gonzalo Celorio Blasco", concluyó Urtasun.

Este jueves por la tarde, Celorio iniciará la XXX Lectura Continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.