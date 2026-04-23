Tati Ballesteros nos propone 'Honrar la vida' viviéndola con amor

La escritora, criminóloga y especialista en análisis de la conducta, Tati Ballesteros, ensambla su libro 'Honrar la vida' alrededor del término virmor, creado por ella para expresar el arte de vivir con amor, conciencia y gratitud y para recordar que conseguirlo no es un privilegio, sino una decisión.

Ballesteros nos brinda, en las páginas de este texto editado por Kitaeru, una invitación a mirar de frente, con serenidad y determinación, a nuestra existencia con todas sus luces y sombras y a reconciliarnos con lo que somos. Con un tono íntimo y cálido, pero desafiante al mismo tiempo, la autora plantea un recorrido por las grandes cuestiones vitales como quiénes somos, qué hacemos con nuestro tiempo, cómo amamos, cómo nos despedimos y, sobre todo, cómo dejar de sobrevivir para empezar a vivir.

Mediante reflexiones profundas y conmovedoras, 'Honrar la vida' está dirigido especialmente a aquellas personas que se encuentran en la búsqueda de sentido y propósito, atravesando un duelo, reinventándose o sencillamente anhelando volver a sentirse vivos. Todo ello incidiendo en que ser virmorista consiste en situar al amor como brújula vital incluso en los momentos de tormenta.

Durante la entrevista realizada en el programa Km0 de esRadio, Tati Ballesteros insiste en que "no es un camino fácil y no existe una fórmula mágica para todos, porque cada uno tiene sus circunstancias, su vida, sus problemas y sus miedos". Eso sí, remarca que "hay algo esencial y es el hecho de que esta vida es finita" por lo que resulta necesario recordar que "hay algo más allá de lo que muchas veces pensamos o vemos".

Lejos de ofrecer respuestas absolutas, 'Honrar la vida' brinda preguntas reales y trascendentes. Un planteamiento que supone un desafío a comprender cómo elegimos vivir. Inspirado por este discurso y al hilo de la presentación del libro, el proyecto musical de Diego Cantero, Funambulista, ha lanzado "Virmor", un tema íntimo y reflexivo nombrado con el término clave del pensamiento de Tati Ballesteros.