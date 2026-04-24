Había una llamada masiva para boicotear la firma de ejemplares de Eduardo Mendoza en Sant Jordi y fue un total fracaso. Los independentistas querían fastidiar la jornada de libros y rosas al catalán después de que el autor de La verdad sobre el caso Savolta propusiera pasar del santo y reivindicar el Día del Libro: "No sabía leer y era un maltratador de animales", dijo el escritor, último Premio Princesa de Asturias.

Sin embargo, los catalanes han mostrado su apoyo a Mendoza y han convertido a La intriga del funeral inconveniente, su nueva novela, en la más vendida de Sant Jordi. Se trata de la última historia del popular detective sin nombre.

Mendoza ha vivido una de las mejores jornadas que recuerda el autor barcelonés a juzgar por el volumen de ventas y las largas colas de lectores que han ido a buscar su firma.

Según los datos de la Cámara del Libro de Cataluña, entre los más vendidos en lengua castellana también figuran Maite, de Fernando Aramburu; Comerás flores, de Lucía Solla Sobral; Mentira, de Juan Gómez-Jurado y La ciudad de las luces muertas, de David Uclés.

El triunfo de las monjas barrocas

Por lo que respecta a la no ficción en castellano, Instrucción de novicias, de Ana Garriga y Carmen Urbita, ha conseguido el puesto más alto, seguido de Alzar el duelo, de Paz Padilla; Hábitos atómicos, de James Clear y Rosalía, por ahí por Barcelona..., de Maricel Chavarría.

Así, el libro más vendido en castellano es un manual de supervivencia basado en las lecciones de las monjas barrocas, un tema que han estudiado en profundidad desde el ámbito académico ambas autoras.

Cerca de 27 millones de euros

El gremio de libreros de Cataluña habla, con datos provisionales, de un volumen de ventas de libros que se acerca a los 27 millones de euros, una cifra superior a los 26,1 millones de 2025.

Además, la semana precedente ha sido "buena" y muchos ciudadanos han avanzado sus compras.