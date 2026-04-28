Fallece Edith Eger, superviviente del Holocausto y autora de 'La bailarina de Auschwitz'

Nacida en Hungría, Edith Eger fue deportada con tan solo 16 años al campo de concentración de Auschwitz. Logró sobrevivir, según ella misma reconoció, enfrentándose al horror sin perder su capacidad de amar, imaginar y resistir. Huyó a Checoslovaquia y posteriormente se mudó a Estados Unidos. Decidió estudiar Psicología y se convirtió en una voz determinante en el estudio de los traumas. Decidió escribir La bailarina de Auschwitz, un auténtico fenómeno editorial con más de 500.000 ejemplares vendidos en español.

Eger falleció este lunes a los 98 años, dejando un legado literario y humano que ha emocionado a cientos de miles de lectores en todo el mundo. Transmitía un poderoso mensaje de superación que trasciende generaciones.

En La bailarina de Auschwitz, Eger narra en primera persona su inspiradora historia. Fue una de las 70 supervivientes de los más de 15.000 deportados de la ciudad húngara en la que nació en 1928. Amaba el ballet y era una promesa de la gimnasia que soñaba con ser olímpica. En este desgarrador testimonio, describe la dureza de Auschwitz o su primer encuentro con el doctor Mengele, quien decidió que su madre fuese gaseada inmediatamente.

"El éxito de La bailarina de Auschwitz, publicado en numerosos países y con más de un millón de lectores en todo el mundo, confirma el impacto duradero de una historia que no solo preserva la memoria histórica, sino que también invita a la reflexión sobre la resiliencia, la empatía y la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad", asegura la editorial Planeta. En abril de 2025 se publicará una adaptación young adult que acerca este testimonio imprescindible a nuevas generaciones, contribuyendo a que el mensaje de la obra siga vivo y llegue cada vez a más lectores.

"He estado escribiendo este libro durante casi ochenta años. Este parece el momento adecuado para compartir por fin mi historia contigo. Me motiva tu vida. Soy consciente de los desafíos a los que te enfrentas en el mundo actual, realidades preocupantes como la violencia con armas de fuego, el ciberacoso, el cambio climático, índices de ansiedad, depresión, desesperación y suicidio escandalosamente elevados. Quiero aprovechar mis noventa y seis años en este planeta, casi un siglo de vida, evolución y sanación, para convertirme en tu animadora y defensora. Quiero ofrecerte algo escrito especialmente para ti en esta etapa de tu evolución, mientras aceptas lo que has heredado y soportado y aprovechas tu fuerza y tu autenticidad y decides construir la vida que quieres vivir (…) Te ofrezco este libro para que puedas vivir como realmente eres: valioso y libre", escribió Edith Eger.

La escritora fue además profesora en la Universidad de California y tuvo su propia clínica en La Jolla. Fue la encargada de dar el discurso de homenaje a Viktor Frankl, su mentor y autor de El hombre en busca de sentido, en su 90.º aniversario, durante la celebración de la Conferencia Internacional de Logopedia.