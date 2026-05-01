De LinkedIn a la vestimenta: las claves para generar una buena primera impresión en el trabajo

En el entorno laboral, la forma en la que la gente se presenta, habla o incluso se viste sigue teniendo un peso decisivo. Así lo defendió María José Gómez Iberdú, experta en protocolo y etiqueta social y empresarial, en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde presentó algunas de las claves de su libro Tu mejor versión para triunfar en el trabajo, editado por La Esfera de los Libros.

La autora parte de una idea clara: el protocolo no es algo aislado, sino que nace de la práctica social. "Son normas que habitan en sociedad", señaló, subrayando que solo tienen sentido cuando se aplican en la vida real. En su análisis, Gómez Iberdú advierte de un cambio de tendencia en los últimos años, especialmente en el ámbito digital, donde la etiqueta se ha relajado.

La primera impresión sigue contando

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la importancia de la primera impresión. Diversos estudios en psicología social apuntan a que el cerebro tarda apenas unos segundos en formarse una idea inicial sobre otra persona. En ese margen, explicó, se decide en gran parte si habrá atención o no hacia lo que decimos.

"Si no te presentas adecuadamente, ya se genera un juicio negativo que puede perjudicar la valoración futura", afirmó. Por eso, insiste en la necesidad de cuidar detalles como la forma de entrar en una reunión, la postura o incluso el tono de voz.

Educación, elegancia y errores frecuentes

Gómez Iberdú también diferenció entre educación y elegancia. La primera, dijo, está ligada a los valores aprendidos en casa; la segunda, a la forma de proyectarse en sociedad. "Una persona puede ser elegante sin ser educada, y al revés", apuntó.

Entre los errores más habituales en el entorno profesional mencionó el nerviosismo al hablar, una vestimenta inadecuada o el uso constante del teléfono móvil durante reuniones, algo que interpreta como falta de atención.

LinkedIn como escaparate profesional

En el ámbito digital, la experta recordó que plataformas como LinkedIn funcionan como una "sala de reputación permanente". Por ello, recomendó mantener un perfil estrictamente profesional y evitar mezclarlo con contenidos personales.

También abordó la llamada netiqueta en videollamadas, donde insistió en que la imagen debe cuidarse igual que en un encuentro presencial, ya que cualquier descuido puede afectar a la percepción profesional.