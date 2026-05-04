Las mujeres olvidadas que tuvieron poder en la historia de España y casi nadie conoce

En la historia de España, entre los siglos X y XX, existen numerosas mujeres que ejercieron poder en ámbitos muy diversos, desde la economía hasta la cultura o la vida institucional. Muchas de ellas han quedado fuera del relato más habitual o han sido interpretadas de forma parcial con el paso del tiempo.

Este es uno de los temas abordados en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde la historiadora María Pilar Queralt del Hierro ha repasado algunas de estas figuras incluidas en su libro Poderosas mujeres que marcaron la historia de España, un trabajo que recupera biografías femeninas con influencia en distintos momentos históricos.

Más allá de las reinas y el relato habitual

María ha señalado que el acceso de la mujer al poder no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo, aunque en muchas ocasiones se asocie a etapas recientes o a grandes figuras de la monarquía como Isabel la Católica o Isabel II.

En este sentido, ha recordado también a figuras menos conocidas como la empresaria medieval Catarina Llull, vinculada al comercio mediterráneo, o la duquesa de Osuna, María Josefa de Borja Pimentel, impulsora de la Junta de Damas de Honor y Mérito.

Junto a ellas, la historiadora ha subrayado que también existieron otras mujeres con capacidad de decisión en distintos ámbitos sociales y económicos, cuya presencia ha sido menos visible en los relatos históricos tradicionales, ya que, según ha explicado: "Muchas mujeres salieron adelante no por cautivar a un hombre, sino porque iniciaron una carrera profesional o cumplieron lo que consideraban su deber".

Empresarias, innovación y gestión de negocios

El libro recoge perfiles de mujeres que estuvieron al frente de negocios en diferentes sectores, como Fermina Orduña, la primera mujer española en registrar una patente, o la conocida como Viuda de Solano, Antonia Ruiz Olalde, que convirtió un pequeño negocio familiar en una marca consolidada.

También aparecen figuras como Cesaria Garbuno, vinculada a la industria del petróleo, o emprendedoras como Francesca Avella, relacionada con una histórica cerería catalana.

En varios casos, estas mujeres lograron mantener la actividad empresarial e incluso consolidar o ampliar sus negocios en ámbitos como la industria, el comercio o la producción alimentaria.

La autora ha explicado que, en algunos contextos, su identidad quedaba parcialmente oculta en el ámbito comercial, utilizando iniciales o fórmulas que no evidenciaban su condición de mujer, ya que, como ha señalado Queralt del Hierro: "Era bastante habitual que heredaran el negocio del marido al quedarse viudas, pero incluso muchas tenían que ocultar su nombre para poder seguir operando".

Poder institucional, cultura y vida social

Otra parte del recorrido incluye mujeres vinculadas a la vida institucional y a la gestión de espacios de poder, como María de las Nieves Álvarez, que dirigió la Real Fábrica de Tapices, o la madre María de Ágreda, que llegó a mantener correspondencia con Felipe IV y ejercer influencia en la corte.

En el ámbito cultural destaca la actriz y empresaria María Guerrero, clave en la recuperación del teatro del Siglo de Oro, mientras que en el terreno social y deportivo aparecen pioneras como Lili Álvarez o Rosa Torres.

Todo ello refleja, según la autora, que "son mujeres que, en muchos casos, no solo gestionaban su entorno, sino que incluso influyeron en decisiones políticas o culturales de su tiempo".