Alexandra Roma: "Convertir a un joven en lector voraz es magia"

Alexandra Roma (Madrid, 1987) es una de las escritoras españolas que más ha hecho por aumentar la ratio de lectura entre el público más joven. Tras una decena de libros, vuelve con Tantas veces como respiro (Planeta), una historia donde la tensión del conocido como enemies to lovers se funde con el brillo de los focos y los intríngulis de un rodaje. Es una novela en la que se habla de cine, pero en la que el "autoconocimiento y el permitirse ser" aparece como tema vertebrador.

Se trata de una bilogía que ha escrito "de corrido", ambientada en el rodaje de una serie. "En este libro se habla de actuar frente a la cámara y detrás de ella. Todos nos colocamos máscaras con lo que queremos proyectar. Sabemos cómo queremos ser, pero pocas veces nos paramos a preguntarnos cómo somos", adelanta la autora a Libertad Digital.

No creo que haya una literatura que esté por encima de otra

La autora madrileña alza la voz por sus seguidores, la mayoría, según reconoce, mujeres. "Me parece maravilloso que mi público sean jóvenes que empiezan a leer. Devoran y luego nunca van a parar de leer. Creo que es un público que sabe lo que quiere y lo que les hace sentir. Muchas veces se les juzga por el tipo de literatura que eligen y eso es un error. Primero porque no creo que haya una literatura que esté por encima de otra y luego porque quizás ahora se inician con literatura romántica juvenil y mañana quieren histórica o clásicos", defiende. "Lo complicado es instaurar el germen lector en una persona, pero una vez lo tienen nunca van a parar de leer", continúa. "Se menosprecia a la literatura juvenil y romántica pero coger a un joven y convertirlo en un lector que devora es magia", concluye.

Admite que las críticas le afectan, pero ha encontrado una solución: "Tengo una amiga que también es escritora y cada una leemos las críticas de la otra y le trasladamos las partes que creemos que le pueden ayudar, no las que le van a hundir". "Sabes que no vas a gustar a todo el mundo pero anhelas que tu libro guste para seguir haciendo aquello que te hace feliz", reconoce.

Déficit de vocabulario

En las últimas semanas, ha surgido el debate sobre la falta de vocabulario de los adolescentes, un déficit que les dificulta acercarse a clásicos como Cumbres borrascosas, de Emily Brontë. "Ya irán adquiriendo vocabulario", dice Roma. "No se debería ridiculizar a alguien porque no sabe algo y lo tiene que aprender. Con el tiempo, se aprende vocabulario y se adquiere comprensión lectora. En lugar de ridiculizar, habría que apreciar que un lector joven intente acercarse a un clásico".

Hay mucha gente que lucha por sus sueños, trabaja mucho para conseguirlos y nunca los consigue porque hay un factor de suerte y de azar

Roma cree que una de las causas de su éxito está en conseguir que los lectores se identifiquen con sus personajes porque "son humanos" y los plantea "con miedos, inseguridades, deseos, frustraciones, momentos en los que no se reconocen y con sentimientos que no manejan".

En esta ocasión ha querido hablar de éxito, pero también del hecho de no cumplir con las expectativas. "Hay mucha gente que lucha por sus sueños, trabaja mucho para conseguirlos y nunca los consigue porque hay un factor de suerte y de azar. Eso es otro de los mensajes de esta novela. Yo creo que el relato de ‘si tú te esfuerzas, si tú proyectas, si tú haces todo por tu sueño, llegará’ es falso. En la novela se refleja con los actores. En un casting, hay muchísimas actrices válidas, pero sólo una será la protagonista. Se repite tanto el discurso del éxito que, si tú no lo logras, crees que has fallado. Y no es así", añade.

Actores

Tantas veces como respiro está protagonizada por Sadie Sanders, una "actriz vocacional, hija de una productora que quiere demostrar su talento y ser algo más que un apellido"; y por Dacre Stewart, que representa "al típico actor que fichan en Las Vegas porque es muy guapo y que quiere ser el DiCaprio de esta época". Uno ama la profesión y otro el dinero.

El germen de esta novela nació hace años cuando, siendo periodista cultural, cubrió el estreno en España de Crepúsculo. "Era una película con un presupuesto muy bajo y desató una locura, un fenómeno fan increíble. Me llevó a reflexionar cómo sería participar en un proyecto que, en principio, no es tan grande y que se convierte en algo tan increíble. Además, estudié Dirección y como becaria participé en una serie de televisión en dirección. Allí me tocaba estar con los actores y me llamaba la atención cómo eran cuando se paraba el rodaje".