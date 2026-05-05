Ambición y muerte entre deportistas de élite

'Los 15 de Fosbury' es título de la última novela de Francisco de Paula Fernández, conocido por su seudónimo Blue Jeans y por ser el autor de las trilogías 'Canciones para Paula', 'El Club de los Incomprendidos' y 'Algo tan sencillo'. Publicada en abril de 2026 por la editorial Planeta, nos presenta la historia coral de quince jóvenes que conviven en la Academia Deportiva Dick Fosbury, un centro de alto rendimiento especializado en formar atletas de élite.

Blue Jeans, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, revela cómo realizó su trabajo de campo: "estuve en la Residencia Joaquín Blume del CAR de Madrid y me sirvió mucho para la documentación del libro". Respecto a la temática, el autor confiesa que "soy un apasionado del deporte, iba para periodista deportivo pero al final la vida me llevó por otro camino. Soy licenciado en periodismo e hice un máster de periodismo deportivo, pero no conseguí trabajo de ello, por eso me puse a escribir y no me ha ido mal". El autor también comenta que escogió el nombre de la academia en la que se desarrolla la acción inspirándose en Dick Fosbury, "el primer atleta que realizó el salto de altura de espaldas demostrando que era más efectivo". Aludiendo a la construcción de la trama, Blue Jeans expone que "hay tres frentes muy claros: el romance, las relaciones y la amistad; el misterio; y el deporte". También subraya que "la literatura juvenil no es sólo para jóvenes, si no que lo puede leer cualquier persona. Los personajes son jóvenes y se tratan temas muy actuales, pero son historias construidas desde la documentación, el trabajo y el esfuerzo".

'Los 15 de Fosbury', dirigida lectores tanto jóvenes como adultos, nos sumerge en una historia con un fuerte componente emocional en la que el misterio hace que el miedo se propague entre los protagonistas. Así, la convivencia se llena de sospechas, secretos y verdades dolorosas. Todo ello en un entorno cerrado y en unas disciplinas en las que la exigencia y la presión son máximas y constantes, haciendo que los jóvenes residentes vivan sus emociones al límite.

Un episodio con resultado de muerte, que a su vez hace rememorar otro trágico evento del pasado, provoca que los lazos entre los residentes se pongan a prueba más allá de propia presión a la que ya están sometidos. Durante la investigación policial, los entrenamientos continúan y los sentimientos se intensifican haciendo que emerjan pasiones ocultas. Una situación en la que las lealtades se ven puestas a prueba y en la que las decisiones pueden acabar cambiándolo todo.

Ambición, sacrificio, primeros amores y enigmas entrelazados que prometen atrapar a los lectores de principio a fin.