¿Comemos o solo posamos? El fenómeno 'foodie' y cómo las redes sociales han cambiado la gastronomía

El periodista y escritor Juan Manuel Belver, especializado en gastronomía, vino y estilo de vida, ha presentado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio su obra Contra los foodies, un ensayo en el que repasa cómo ha cambiado la relación con la gastronomía en las últimas décadas.

Belver ha explicado que su vínculo con la gastronomía nació en los años 80, cuando trabajaba en periodismo musical y comenzó a viajar con frecuencia. A partir de esas experiencias y de la consulta de guías de restaurantes, fue incorporando la gastronomía a su actividad profesional, que ha compaginado con otras etapas como la corresponsalía en París.

Del gourmet al fenómeno ‘foodie’

El autor distingue entre el gourmet, el gourmand y el fenómeno contemporáneo del foodie. El primero representa una relación pausada y refinada con la comida, mientras que el segundo se asocia a un consumo más excesivo.

El foodie, según ha explicado, está ligado directamente a la era digital. "La figura del foodie nace con las redes sociales y lo que le gusta es sacar fotos de lo que hace cuando se sienta a la mesa", ha señalado Belver, que considera que este fenómeno ha desplazado el interés desde el acto de comer hacia su exhibición.

Redes sociales y exposición de la comida

El autor ha contextualizado este cambio en la expansión de las redes sociales y en la creciente exposición pública de la vida cotidiana. En su opinión, la gastronomía se ha convertido en parte del contenido visual que circula en estas plataformas.

"Se han convertido en un fenómeno masivo y lo que más gracia me hace es que tienen muchísimos seguidores", ha explicado en referencia a los perfiles foodie.

Belver ha citado además un estudio de hábitos digitales que indica que un 66,4% de los encuestados reconoce haber aumentado su interés por la gastronomía gracias a contenidos audiovisuales.

Cocina, televisión y alta gastronomía

Durante la entrevista, ha valorado la presencia de programas de gastronomía en televisión, aunque ha señalado que la cocina no debería reducirse a formatos de espectáculo.

"La gastronomía no es eso", ha afirmado en relación con algunos concursos culinarios.

El autor ha destacado el papel de la alta cocina en la proyección internacional de España, aunque ha advertido del riesgo de la imitación sin criterio y de la pérdida de la cocina tradicional como base cultural.

Tradición y cocina cotidiana

Belver ha defendido la importancia de recuperar la cocina sencilla y el aprovechamiento de alimentos. "El aprovechamiento es fundamental en esta sociedad en la que lo tiramos todo", ha señalado, en defensa de la reutilización de sobras y de una mayor conciencia alimentaria.

También ha puesto en valor el pan artesano y la mejora de los obradores frente a la industrialización del pasado.

Parrilla y cocina tradicional

El periodista ha reivindicado la parrilla, los platos de cuchara y la cocina tradicional como elementos esenciales de la gastronomía española, en convivencia con la alta cocina contemporánea.

El libro concluye con una defensa del equilibrio entre innovación y tradición, y con la importancia de mantener los fundamentos de la cocina cotidiana.