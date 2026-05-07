Manel Loureiro, el escritor gallego que arrasa en EEUU: "No doy crédito a lo que está pasando"

Manuel Loureiro era un joven abogado al que los muertos vivientes le cambiaron la vida. Su Apocalipsis Z, del que han pasado veinte años, le colocó en un lugar privilegiado del mercado editorial, alabado incluso por los creadores de The Walking Dead. Después de aquello, el gallego ha evolucionado como escritor de forma paralela a sus inquietudes. Hoy es un referente del thriller tanto en España como fuera. Ha sido el mejor embajador de Galicia, el escenario tradicional de sus novelas. Ha presentado su tierra, sus gentes, su folclore, sus leyendas y su cultura en más de una veintena de países. En EEUU, Loureiro forma parte de la lista de los 100 libros más vendidos del momento, el cuarto en la de thriller.

Con varios proyectos sobre la mesa, Loureiro está visiblemente pletórico. Su proyección internacional parece imparable, pero tiene un sueño por cumplir, como desveló a Libertad Digital. "Me apetece conseguir hacer una producción audiovisual íntegramente en Estados Unidos, es decir, con guionistas, actores y localizaciones norteamericanos. Estamos trabajando en ello. Hay un proyecto, pero es más complicado porque los presupuestos se multiplican por diez. Hace unos meses tuve una videollamada con mis productores de Estados Unidos y estaba alucinado. Yo, en mi casa de Pontevedra, y ellos en Palm Springs. No me lo creía. No daba crédito a lo que estaba pasando", reconoció.

Mientras se materializa ese sueño, presenta en España su nueva novela, Antes de que todo cambie (Planeta), en la que plantea qué ocurriría si pasase un gran magnicidio en Europa. "Este libro es extraordinariamente especial para mí porque es el mejor libro que he escrito hasta el momento, a nivel técnico y de ejecución. No lo hubiera podido hacer antes", admitió. "He incluido muchos momentos de tensión y puntos de giro que buscan que el lector esté en el borde de la silla sin poder soltar el libro. Todo encaja", añadió.

El protagonista es Sam Hoyos, un agente marcado por la tragedia. "La culpa le devora hasta tal punto que ha decidido que esa misma noche se pegará un tiro", avanza el autor. Pero alguien lo saca del bar donde se está emborrachando para proponerle un plan sin pies ni cabeza: "debe matar a todos los primeros ministros de la Unión Europea que estarán reunidos en La Toja. Él es el único que puede hacerlo, y aunque no lo sabe, tiene los motivos para hacerlo".

Un magnicidio provoca una sacudida

Asegura Loureiro que su propósito es contar una historia sobre "el magnicidio más grande de la historia" y que encajase en el tiempo que estamos viviendo. "La percepción social que tenemos es de estar al borde de algo, va a pasar algo grande, hay un run run de que todas las estructuras están a punto de soltarse. Los escritores somos gente observadora. Siempre me ha fascinado el fenómeno de los magnicidios porque han sido detonantes de grandes cambios, desde Alejandro Magno a Francisco I de Austria. Hay una sacudida. Lo difícil ha sido transformar una idea en una historia", explica.

Y no es por ser de mal agüero, pero la intuición de Loureiro es bastante acertada. Antes de que llegase a nuestras vidas el coronavirus, publicó Veinte y dijo: "Es cuestión de tiempo que pueda desatarse una pandemia mundial"

Un "disparate"

En su opinión, a pesar de la desesperación, un magnicidio es "un disparate que no lleva a ninguna parte, solo a la destrucción o incluso a la autodestrucción. "Es bueno hacer este tipo de reflexiones a través de la ficción. La venganza es una de las emociones más primarias, pero una de las que tiene menor recompensa. Pocas veces conlleva satisfacción. Consume mucha energía, te devora desde dentro y no te da ningún premio. Por principios, por ética y por convicción personal, creo que el magnicidio generaría mucho más daño que bondad", explica.

Aunque su propósito no es otro que "entretener al lector y hacer que pase un rato de evasión", desmiga algunos conceptos de gran calado a lo largo de sus más de 400 páginas como la traición o la posibilidad de redención. "Creo mucho en las segundas, terceras, cuartas y hasta quintas oportunidades porque equivocarse forma parte de la naturaleza humana. Pero la redención tiene un precio. No tiene que ser algo material pero requiere un sacrificio", considera.

La Toja le proporciona las condiciones ideales para la trama de este nuevo libro. "Es una isla con un solo acceso de entrada y de salida, llena de mansiones y seguridad privada". Se ha entrevistado con escoltas de autoridades para darle credibilidad a su historia. "Todos estaban de acuerdo en que es imposible generar una burbuja de protección perfecta", dice.

A pesar de que acaba de ponerse a la venta, ya hay varias propuestas para su adaptación audiovisual. El propio estilo narrativo de Loureiro es muy visual.