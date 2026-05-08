La colección que está disparando la lectura infantil y que muchos padres no pueden ignorar

La autora Roser Macià ha pasado por Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio para presentar Hermanas Kawaii, una colección de literatura infantil y pensada para primeros lectores. La serie propone historias de fantasía protagonizadas por tres hermanas con personalidades distintas que resuelven aventuras cotidianas y mágicas a través de la colaboración.

La escritora explica que el proyecto surgió de forma colaborativa con la editorial y la ilustradora. "Cuando me contactaron ya estaban creadas las tres niñas, ya tenía a Dalia, Nube y Lila dibujadas, con sus personalidades bastante definidas, y a partir de ahí fue muy fácil construir las historias", señala durante la entrevista.

La colección se centra en tres hermanas muy diferentes entre sí. "Dalia es la que quiere que todas estén bien, la más protectora. Nube es la más lectora, siempre encuentra soluciones en los libros. Y Lila es la que resuelve misterios, la más inquieta", explica Macià. La autora subraya que la clave está en cómo se complementan: "Lo importante es ayudarse entre ellas y trabajar con un objetivo común".

Un universo visual para atraer a los más pequeños

Uno de los elementos más característicos de la colección es su estética kawaii, marcada por colores vivos, ternura y elementos visuales llamativos. Macià reconoce que el resultado final le sorprendió: "Cuando vi los libros acabados pensé que eran una pasada, son preciosos, muy dulces, como un abrazo".

La autora destaca que el objetivo de este estilo visual es facilitar la entrada de los niños en la lectura. "Te reconforta, te da felicidad, te apetece seguir leyendo y explorando", explica sobre el impacto de la ilustración en los primeros lectores.

Además, cada libro incluye actividades finales para reforzar la experiencia de lectura. "Es una manera de seguir explorando la historia, de que los niños puedan dibujar, imaginar y pasar un rato más con el adulto", señala Macià. "Cada niña tiene su mascota parlante y los niños pueden dibujarlas o inventar historias nuevas", añade.

La serie Hermanas Kawaii ya tiene continuidad asegurada. "Hay un tercer libro programado para este verano y un cuarto para otoño, y espero que haya muchos más", afirma la autora.