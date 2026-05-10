El esperpento de Valle-Inclán sigue siendo relevante: los secretos de sus comedias bárbaras

Madrid estuvo siempre presente en la vida y obra de Ramón María del Valle-Inclán. Lo que justifica sobradamente, además de su extraordinaria labor literaria, la exposición inaugurada el pasado 20 de marzo, que estará abierta hasta el 26 de junio en una sala de la Biblioteca Regional de Madrid (calle Ramírez del Prado, 3), comisariada por su pariente Joaquín Valle-Inclán Alsina.

Pueden encontrarse recuerdos entre cartas, manuscritos, primeras ediciones de sus libros, dibujos, fotografías, objetos diversos, procedentes muchos de ellos del Museo que Valle-Inclán tiene en su pueblo natal. Su mentado nieto es quien vela por el legado de quien está considerado como el más importante de nuestros escritores teatrales, sin olvidarnos de su obra poética y sus novelas. Encontrar hoy en día grabaciones con la voz de personajes de su tiempo es difícil, pero al menos de don Ramón se exhibe un disco procedente del Archivo de la Palabra en el que recita pasajes de Sonata de otoño registrados en 1932. No existe, que sepamos, ningún documento sonoro así, donde se aprecia naturalmente que ceceaba, como si fuera andaluz, cuando procedía de Galicia.

La obra de Valle-Inclán, autor de la Generación del 98, por fortuna no ha sido olvidada y, junto a ediciones periódicamente impresas, en España vienen siendo habituales representaciones de sus mejores piezas dramáticas. Conviene recordar que él mismo se preocupó de que sus libros tuvieran una presentación atractiva para lo que era costumbre en su tiempo, sabiendo su faceta como editor y diseñador.

Pensaba en ser actor más que escritor

1866 es el año en que nació, hace justo ciento sesenta años, y 1936 el de su muerte, cumplidos los setenta. Y el sitio, Villanueva de Arosa. De eso no existe duda ahora. Pero es que hace unas cuantas décadas los vecinos de un pueblo limítrofe, Puebla del Caramiñal, defendían que Valle era su ilustre paisano. Para cortar un día con aquellas disputas, sin recurrir a lo más fácil que hubiera sido exhibir la partida de nacimiento, si es que existía, don Ramón adujo que ninguno de esos dos lugares era donde había llegado a este mundo. ¿Entonces…? Aseguró, mintiendo, que su madre dio a luz a mitad de la ría que divide ambos lugares. Y así, todos contentos.

En uno de sus primeros viajes a la capital de España, cuando frecuentaba ya las tertulias literarias de los cafés existentes alrededor de la Puerta del Sol, se acercó a don Benito Pérez Galdós, del que con el tiempo se haría amigo, para solicitarle el favor de una recomendación, que utilizaría con los directores de algunas compañías de teatro. Porque lo que soñaba era ser actor. Vivía entonces en una modesta pensión, dada su precaria economía, donde por cierto también estaba quien más adelante sería un periodista conocido por el sobrenombre de El Caballero Audaz. En un volumen de sus entrevistas he encontrado la que le hizo a Valle, donde éste le confiaba esto, después de contarle que nació en 1870, quitándose cuatro años, amén de decirle que su pueblo era Puebla del Deán. Nombre que respondía a una aldea que fue integrada en Puebla del Caramiñal.

"¿Me pregunta si tengo afición a la literatura? No señor, ni antes ni ahora. Mi deseo es no escribir. Llenar cuartillas me molesta, y sólo recurro a ello cuando tengo necesidad. Me cuesta mucho trabajo. ¡Mucho!".

Valle-Inclán se llamaba Ramón José Simón Valle Peña, pero ya en sus primeras experiencias literarias optó por el sobrenombre de Valle-Inclán, que era el apellido de un antepasado.

"El marqués de Bradomín"

Una vez satisfecho con sus experiencias de actor es cuando fue estrenando sus dramas en el Teatro de la Princesa, el del matrimonio de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, hoy con el nombre de aquella excelsa dama de la escena. Uno de los primeros fue El marqués de Bradomín, representado por una compañía de Francisco García Ortega, donde Valle-Inclán se enamoró de la joven actriz Josefina Blanco, con quien contrajo matrimonio al año siguiente, 1907. Por entonces dio a conocer en Barcelona El águila de blasón. De la obra citada en primer término ha quedado la definición de su protagonista, don Juan, "feo, católico y sentimental".

María Guerrero y su esposo, que vivían en la parte superior del edificio donde tenían el Teatro de la Princesa, le estrenaron en 1911 La marquesa Rosalinda. Tal admiración tenía Valle-Inclán por María Guerrero que le escribió Voces de gesta, que constaba de un argumento relacionado con el carlismo, del que el escritor era ferviente seguidor. A Fernando Díaz de Mendoza no le gustó la obra, negándose a representarla en Pamplona. A partir de entonces la relación de don Ramón con aquel matrimonio se enfrió. Y en represalia, en una obra posterior del autor gallego, Los cuernos de don Friolera, tildó de pesetera a doña María.

"Divinas palabras" no gustó

Valle-Inclán tenía carácter difícil y tuvo más divergencias con otros ilustres personajes de su entorno, por ejemplo, con don Benito Pérez Galdós, a quien le endilgó un mote que hizo fortuna y se ha repetido hasta la saciedad: Don Benito el garbancero.

Otra ruptura sonada fue con Margarita Xirgu, que gozaba de muy alta consideración como actriz, después por supuesto de María Guerrero, que lideraba la lista de las más afamadas. La desautorizó para que representara El yermo de las almas.

Una pareja teatral muy popular fue la formada por Irene López Heredia y Mariano Asquerino (padre de María), que además eran amantes, y en 1931, el año de la II República, dieron a conocer Farsa y licencia de la reina castiza. Que no gustó. Pero es el caso que tampoco fue bien recibida por el público Divinas palabras, ni por la crítica. La dirigió Rivas Cherif, cuñado de Manuel Azaña (decían que su relación se extendía a cuestiones sentimentales), con Margarita Xirgu encabezando el reparto, una vez que hizo las paces con Valle-Inclán. A los comentarios adversos se enfrentó Luis Cernuda, que había asistido al estreno, lamentando que no se hubiera tenido en cuenta la revolución teatral de Valle, al que consideró, de los primeros, como el más importante comediógrafo del siglo XX.

Y, lo que son las cosas en el mundo del espectáculo: cuando a comienzos de la década de los 60 en el siglo XX José Tamayo, ambicioso director de irreprochable talento, realizó un montaje de Divinas palabras, la obra quedó ya inscrita como de las más brillantes de Valle-Inclán, al punto de que no ha dejado de representarse periódicamente y hasta se ha llevado a la pantalla.

Para entonces, Ramón María del Valle-Inclán era consagrado con la misma acepción a su teatro que le dedicó Luis Cernuda. Adolfo Marsillach puso en escena Águila de blasón, y José Luis Alonso La enamorada del Rey, Romance de lobos, Luces de bohemia y Los cuernos de don Friolera.

Su obra cumbre, "Luces de bohemia"

El teatro valleinclanesco puede clasificarse como simbolista, modernista, trágico, con argumentos crueles en sus comedias bárbaras, de farsa y esperpéntico. He ahí, en ese último término, una expresión que, para ser comprendida, el propio autor puso como ejemplo unos espejos, cóncavos y convexos, que encristalados se instalaron en la pared de un edificio situado en el Callejón del Gato, breve y estrecho, situado a cien metros de la Puerta del Sol. Los transeúntes, durante muchos años, se detenían frente a los espejos, que los convertían en gordos y flacos. Ese simbolismo es el que Valle aplicaba a muchos de sus argumentos teatrales, el que denominó esperpento. Y con ello, satirizaba a la sociedad española de su tiempo.

Viajó en varias ocasiones a Hispanoamérica. Y con esa experiencia escribió sus célebres Sonatas. Tirano Banderas le supondría otra de sus felices creaciones literarias. Hasta que estrenó su obra cumbre: Luces de bohemia.

Considerada la pieza teatral más importante del siglo XX, se publicó por entregas en la revista España, entre julio y octubre de 1926. Trece entregas, que no contenían el texto íntegro de don Ramón, pues fue censurado por el director de aquella publicación, Luis Araquistain. Eliminó unos pasajes al considerarlos irreverentes. Así resulta que no sólo la censura franquista se cebó con Valle, sino que también la extrema izquierda expurgó fragmentos, lo que se repitió al estrenarse en el parisino Palacio de Chaillot.

Luces de bohemia, con la tragedia de Max Estrella, la escribió Valle durante su convalecencia de aquella gripe que asoló España en 1918, en el campo, frente al mar. Allí, en su tierra gallega, dio rienda suelta a su inspiración, y de su fantástica mente creadora saldrían otras obras geniales. La antes citada Divinas palabras, por ejemplo, se editó en folletón en 1919 en las páginas del diario El Sol. Es posible que aquella enfermedad pulmonar influyera en su ánimo para trasladar a las cuartillas un ambiente tristón en Luces de bohemia, el retrato pesimista de la España de entonces. Recreó allí un Madrid noctámbulo, miserable, entre gentes de baja estofa, de dudosa reputación, del hampa, buscavidas, a los que retrató con su lenguaje luminoso y su potente estructura dramática.

Su mujer, la primera separada de España

Para completar, aunque superficialmente, esta visión literaria de Valle-Inclán, referimos de manera condensada aspectos de su vida. En la que tuvo amigos pero también lo contrario, como advirtió Rubén Darío al dedicarle esta pulla: "El escritor de las barbas de chivo". Porque su aspecto físico, con aquellas barbas y melena descuidadas, así lo imaginó. En Villanueva de Arosa, una señora de edad madura, elegante, me dijo: "Yo lo conocí. Sería un gran escritor, no lo dudo, pero también le aseguro a usted que era un guarro y olía fatal".

Respecto a la pérdida de uno de sus brazos, acaeció en 1899, durante una discusión acalorada en una tertulia con su buen amigo, el periodista Manuel Bueno, en el Café Nuevo de la Montaña. Discutieron, llegaron a las manos, y por culpa de unos gemelos se le infectó la herida en el antebrazo, que derivó en gangrena, precipitando así la tragedia de quedarse manco.

Sus vitriólicos artículos contra la dictadura de Primo de Rivera tuvieron la respuesta del general, que tras alabarlo como buen escritor añadía lo de "extravagante ciudadano".

Tarde o temprano el escritor, carne de cárcel, perdería la libertad, aunque sólo por quince días, en 1929, por no pagar una multa que le impusieron por el follón que armó durante el estreno de El hijo del diablo.

En cuanto a su vida íntima, ya dijimos que se casó con una joven actriz, Josefina Blanco, el 3 de marzo de 1909, él cuarentón, ella con veintiocho años. Viajaron a México y otros países de habla hispana donde ella dio conferencias, una de ellas acerca del hachís o cáñamo índico, manifestando ser drogadicta. La pareja lo pasó mal a su regreso a España, sin dinero, pasando hambre en el piso cutre del barrio madrileño de Argüelles, una buhardilla alquilada, con dos cuartos oscuros, mesa, silla y una cama como único mobiliario. Sin embargo, aunque las pasaron canutas en otras viviendas de mala muerte, no es incierto que también don Ramón disfrutara de algunas ocasiones prósperas como cuando fue funcionario del Estado entre 1895 y 1899 cobrando dos mil pesetas al año, que era un buen sueldo. Alternaba así la bohemia con aquel empleo. Y poco antes de su muerte disfrutó desde 1933 de un puesto oficial en Roma como director de la Academia de Bellas Artes.

Su cónyuge, Josefina Blanco Tejerina, con quien tuvo seis hijos, se cansó de la vida compartida con un genio de la literatura pero complicado caballero en el hogar, y solicitó el divorcio. Le fue concedido, gracias a los oficios de su abogada, Clara Campoamor. Eso sucedió en 1932. Josefina se marchó a Barcelona y ya no hubo más noticias de ella.

En cuanto a él, falleció el 5 de enero de 1936, con sesenta y nueve años, a consecuencia de un cáncer de vejiga. Está enterrado en su tierra gallega, en el cementerio de Boisaca.

El Centro Dramático Nacional, enclavado en la plaza de Lavapiés, en Madrid, lleva el nombre del escritor, del que hay una estatua con su figura en el madrileño paseo de Recoletos, frente a la Biblioteca Nacional. Cecilia musicó unos poemas de Valle, aparecidos en uno de sus últimos discos. El cine y la televisión le han rendido homenaje en varias ocasiones. De alguna manera, Ramón María del Valle-Inclán sigue vivo.