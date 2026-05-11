Así es como el 'Quijote' de Cervantes inspiró una obra perdida de William Shakespeare

La literatura no solo vive en los libros, también se esconde en historias inesperadas dignas de una novela. Una de esas historias conecta a dos gigantes que, aunque escribían en idiomas distintos, terminaron encontrándose entre las letras más de lo que parece: Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

A comienzos del siglo XVII, Cervantes revolucionó el mundo de la literatura con Don Quijote de la Mancha, cuya primera parte vio la luz en 1605. La historia del ingenioso hidalgo y su fiel escudero no solo marcó un antes y un después en la narrativa, sino que rápidamente empezó a viajar más allá de España. Mientras tanto, en Inglaterra, Shakespeare dominaba los escenarios con tragedias y dramas que hoy siguen siendo ampliamente estudiadas.

Aunque nunca llegaron a conocerse, sus trayectorias coincidieron en el tiempo de forma casi simbólica: compartieron época, éxito e incluso un final cercano, ya que ambos murieron en 1616 con pocos días de diferencia. Pero lo más interesante no está en esa coincidencia, sino en lo que ocurrió entre medias.

El libro que cruzó fronteras

El impacto del Quijote fue tan inmediato que no tardó en traducirse. En 1612, el traductor Thomas Shelton llevó la obra al inglés, convirtiéndola en la primera versión en otro idioma. Esa traducción circuló por Inglaterra y, aunque no hay pruebas directas, todo apunta a que llegó a manos de Shakespeare.

No parece que el dramaturgo quedara fascinado por el propio don Quijote, sino por uno de los personajes secundarios: Cardenio, un joven marcado por el desamor y la traición, cuya historia aparece en las montañas de Sierra Morena.

Una obra perdida… y rescatada a medias

Poco después, en 1613, la compañía teatral de Shakespeare, los King's Men, representó una obra titulada La historia de Cardenio. Todo indica que fue escrita por el propio Shakespeare junto a John Fletcher, uno de sus colaboradores habituales.

Se desconoce el motivo pero el texto acabó desapareciendo. Durante décadas no se supo nada más de él, hasta que en el siglo XVII volvió a mencionarse en registros teatrales, confirmando que la obra existió, aunque nadie conservaba una copia.

El hilo se retomó en 1727, cuando el escritor Lewis Theobald estrenó Doble falsedad o los amantes afligidos. Theobald aseguraba haber adaptado un manuscrito perdido de Shakespeare. La trama coincidía sospechosamente con la historia de Cardenio, aunque con cambios en nombres y detalles.

¿Fue realmente de Shakespeare?

Durante años, la comunidad literaria dudó: ¿era realmente una obra solamente basada en Shakespeare o una invención para ganar fama sin ser de su autoría original? El debate se mantuvo abierto hasta tiempos recientes.

Con la llegada de nuevas tecnologías, los estudios de estilo literario analizaron el texto y detectaron que en sus páginas convivían rasgos propios tanto de Shakespeare como de Fletcher. Es decir, había base para creer que la obra tenía raíces auténticas.

El reconocimiento definitivo llegó en 2010, cuando la prestigiosa colección The Arden Shakespeare, publicada por Bloomsbury Publishing, incluyó Doble falsedad dentro de su catálogo oficial. Fue la primera vez que se aceptaba, al menos parcialmente, como parte del universo de Shakespeare. Así es como lo que empezó como una novela española terminó influyendo —directa o indirectamente— en el teatro inglés.