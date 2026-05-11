El presentador Roberto Leal se estrena como novelista de ficción con 'El sótano'

El presentador de televisión y periodista Roberto Leal ha decidido dar el salto a la literatura con una novela de ficción titulada El sótano. El conductor de Pasapalabra debuta con un thriller psicológico.

Según avanza la editorial Espasa, el libro está protagonizado por Samuel, "sospechoso de la desaparición de su pareja" que ve cómo "su reputación, su trabajo y sus planes de futuro desaparecen". Años después, aparece ella. "Cuando la intimidad deja de ser un refugio, el peligro está mucho más cerca de lo que creemos", adelanta Espasa.

Roberto Leal, nacido en Sevilla, comenzó su andadura como reportero en España Directo y se ha convertido en presentador de programas de éxito como Pasapalabra, El Desafío u Operación Triunfo. A lo largo de su carrera ha recibido el Premio Ondas, tres Premios Iris de la Academia y una Antena de Oro y de Plata.

El Sótano saldrá ala venta el 27 de mayo.