Vampiros, venenos y asesinatos: así investiga la arqueología forense los crímenes del pasado

La arqueología forense se ha convertido en una herramienta clave para reinterpretar episodios de violencia del pasado que, en muchos casos, habían quedado reducidos a leyendas, hipótesis o simples silencios históricos. Ese es el punto de partida de Enigmas Sangrientos de la Arqueología, el libro del historiador Pedro Pérez.

Este es uno de los temas abordados en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde el autor ha explicado cómo la arqueología permite reconstruir hechos violentos antiguos a partir de restos materiales, incluso cuando no es posible identificar a los responsables.

La arqueología como investigación de crímenes del pasado

Para Pedro Pérez, la arqueología puede entenderse como una forma de investigación criminal aplicada a la historia. "Podemos bautizarlo así porque la arqueología ha ayudado a resolver muchísimos crímenes", explica el autor, que señala tanto casos confirmados como otros en los que ha sido posible dar rostro a víctimas o sospechosos del pasado.

El objetivo, según defiende, no es el morbo, sino la reconstrucción histórica: "A veces es una labor de justicia, de restituir a las víctimas o de poner nombre a lo ocurrido".

Cuando la violencia deja huella… o no

Uno de los grandes retos de esta disciplina es que no toda la violencia antigua deja evidencia clara. Para hablar de "masacres arqueológicas" deben cumplirse determinados factores que permitan interpretar lo ocurrido. "Muchas veces las masacres son multifactoriales", señala el historiador, que menciona desde cambios climáticos hasta conflictos por recursos o tensiones sociales.

Sin embargo, no siempre es posible llegar a una conclusión definitiva. En muchos casos, la arqueología solo permite aproximaciones parciales: "Llegamos hasta donde llegamos", reconoce.

Vampiros, enfermedades y explicaciones del miedo

Uno de los capítulos más llamativos del libro aborda los llamados "enterramientos vampíricos", documentados en Europa del Este, especialmente en el siglo XVII. En realidad, según el autor, estas prácticas no responden a lo sobrenatural, sino a interpretaciones erróneas de enfermedades desconocidas en su época.

"Lo que suele ser siempre una enfermedad", explica, en referencia a patologías como el cólera, que en aquel contexto se explicaban mediante creencias populares.

Las alteraciones *post mortem* del cuerpo humano —como la retracción de la piel o la expulsión de fluidos— alimentaron la idea de que los cadáveres podían estar "activos", lo que llevó a rituales como colocar piedras en la boca o fijar los cuerpos con objetos metálicos.

Equipos científicos contra el tiempo y la violencia

La arqueología forense actual funciona como un trabajo multidisciplinar en el que intervienen especialistas de distintas áreas: antropología, biología, radiología o entomología, entre otras. "Es como los *Vengadores*", explica el autor, aludiendo a la coordinación de perfiles científicos que combinan sus conocimientos para reconstruir lo ocurrido. En este caso, el enemigo no es una persona concreta, sino el paso del tiempo y el olvido.

El libro también aborda la violencia en la prehistoria y la Antigüedad, con ejemplos como Atapuerca, donde se han identificado restos que apuntan a asesinatos de hace cientos de miles de años. "La violencia nos ha acompañado desde que existimos como especie", señala el historiador, que recuerda que el caso más antiguo documentado corresponde a un *Homo heidelbergensis* de hace unos 430.000 años.

Junto a esta visión más oscura, también aparecen evidencias de cooperación, cuidados y vida en comunidad en sociedades antiguas.

El veneno como forma silenciosa de matar

Otro de los ejes del libro es el uso del veneno a lo largo de la historia como herramienta de asesinato. Su principal característica es que permite matar sin confrontación directa. "Democratiza el asesinato", señala el autor, en el sentido de que no requiere fuerza física ni combate.

El análisis de restos capilares ha permitido detectar sustancias como mercurio o arsénico siglos después de la muerte, lo que ha ayudado a reinterpretar casos históricos, desde figuras como Napoleón hasta envenenamientos en contextos reales confirmados.

Cuando no hay culpables, pero sí intenciones

En muchos de los casos analizados por la arqueología forense no es posible identificar a los autores de los hechos, pero sí reconstruir dinámicas de violencia.

"No vamos a saber nunca la identidad, pero sí la intencionalidad", explica el autor al referirse a episodios como ciertas masacres prehistóricas.