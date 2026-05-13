El universo de 'El Padrino' regresará con una novela centrada en Connie Corleone

El aclamado universo literario y cinematográfico de El Padrino se expandirá en el otoño de 2027 con la publicación de una nueva obra. Se trata de Connie, un libro que pondrá el foco en la hija del legendario jefe mafioso Vito Corleone. Por primera vez en la historia de la franquicia, la trama se narrará desde una perspectiva íntegramente femenina.

La responsabilidad de dar vida a este ambicioso proyecto ha recaído en Adriana Trigiani, una reconocida escritora estadounidense de ascendencia italiana. La obra cuenta con la autorización oficial del patrimonio literario de Mario Puzo, el célebre autor de la entrega original publicada en 1969, que más tarde el director Francis Ford Coppola inmortalizaría en la gran pantalla.

Esta próxima entrega será el sexto libro de la saga y el tercero que recibe la aprobación de los herederos de Puzo tras su fallecimiento en Nueva York en 1999. A esta colección de relatos sobre el crimen organizado hay que sumar la precuela La familia Corleone, lanzada en 2012, aunque dicha publicación operó como un apéndice que no continuaba de forma directa la línea temporal de la conocida familia.

Editada por Random House, Connie reimaginará los dramáticos acontecimientos de la primera historia a través de los ojos del personaje que, en las adaptaciones cinematográficas, fue interpretado por Talia Shire. La narrativa mostrará su compleja existencia dentro de una rígida estructura tradicional dominada por imponentes figuras masculinas, principalmente su padre y su implacable hermano Michael.

En declaraciones a medios locales, la novelista ha destacado el trasfondo reivindicativo de la obra. Trigiani señaló que se trata de una historia sobre "cómo una mujer trabaja para forjar su propio camino en un mundo que ya ha decidido quién es y cómo debe ser tratada". La autora fue elegida para este cometido tras publicar un ensayo donde criticaba la falta de atención hacia las mujeres en las anteriores entregas.

El anuncio llega en un momento de estabilidad legal, tras años en los que los derechos de esta magna obra del crimen han estado rodeados de un intenso litigio. Históricamente, el patrimonio del creador y el estudio Paramount Pictures, responsable de la oscarizada adaptación de 1972, mantuvieron un tenso pulso en los tribunales por el control de la marca y sus lucrativos derivados comerciales.

En 2012, el estudio audiovisual intentó frenar por la vía judicial la publicación de nuevos textos, pero finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial que permitió desbloquear futuros proyectos impresos. No hay que olvidar que la trilogía audiovisual es un titán de la cultura popular, habiendo recaudado más de 400 millones de dólares a nivel mundial y cosechado nueve premios Óscar.

Anthony Puzo, hijo del creador original, ha respaldado con entusiasmo la visión de Trigiani. Según ha explicado, la novelista propuso una trama sólida en la que las mujeres de la familia, relegadas habitualmente a un plano secundario y pasivo, adquieren un papel central, enriqueciendo así el legado de uno de los grandes hitos literarios y cinematográficos del siglo pasado.