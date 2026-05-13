La reina Letizia impresiona con un vibrante elogio de la lectura: "Te quita el dolor"

La reina Letizia ha entregado los premios SM: el de literatura infantil El Barco de Vapor a La memoria de las bicicletas, de Josan Hatero (Barcelona, 1970); y el de literatura juvenil Gran Angular, a La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas Garciandia (Madrid, 1994), en un acto celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid, en la que se ha referido a lo que leen los niños y los jóvenes, que tienen que construirse una "arquitectura de la vida".

En un vibrante discurso, la reina ha asegurado este martes que la lectura puede que "no solucione nada, pero quita el dolor", en referencia a una cita del escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, y ha agregado que quizá, además de "analgésica", pueda ser "la razón última y la excusa perfecta".

Doña Letizia ha iniciado su intervención celebrando el reciente galardón concedido al Studio Ghibli, que ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. A través de este reconocimiento, ha rescatado la película Susurros del corazón, una cinta de hace más de treinta años en la que la vida se definía por las fichas de préstamo de las bibliotecas, en una época "sin rastro de la inteligencia artificial ni de las redes sociales, qué maravilla".

Apoyándose en las palabras de la Premio Nobel de Literatura, Han Kang, Letizia ha señalado que "no leer limita lo que sentimos". También ha mencionado unas palabras de Josan Hatero, quien en un artículo para la revista Zenda sostenía que el ejercicio de la lectura mejora nuestra habilidad y capacidad para comprender a los demás.

En su discurso ha puesto el foco en los peligros actuales a los que se enfrentan los jóvenes y ha leído, interpretándolo, un fragmento de la obra de Alba Quintas Garciandia, La cuarta vida de Blanca Cuervo, ganadora del Premio Gran Angular.