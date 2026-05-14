Hijos de Santiago Rodríguez, la librería más antigua del país y la quinta de Europa, ha logrado esquivar el cierre gracias a la solidaridad vecinal. Tras 176 años de trayectoria ininterrumpida, el establecimiento se vio obligado a entrar en un preconcurso de acreedores, una situación límite que llevó a su actual responsable, Lucía Alonso, a solicitar el auxilio de los lectores.

La respuesta ha sido fulminante: en tan solo trece días, la campaña de micromecenazgo ha alcanzado el objetivo de 60.000 euros, la cifra necesaria para cubrir las deudas más urgentes y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

Todo comenzó el pasado 1 de mayo. Lucía Alonso, representante de la sexta generación de esta estirpe de libreros, publicó un vídeo en Instagram que rápidamente se volvió viral. En él, no solo anunciaba la crítica situación financiera, sino que apelaba al valor emocional de un negocio que sobrevivió a una guerra civil, a la posguerra y a una pandemia mundial, circunstancias que "parecían insalvables".

Escritores como Juan Gómez-Jurado, César Pérez Gellida y Máximo Huerta, junto a críticos y divulgadores, unieron sus voces para animar a la compra de libros y a la donación directa, convirtiendo una crisis local en una causa nacional.

Aunque el alivio financiero es evidente tras superar este miércoles los 60.000 euros, para Lucía Alonso el impacto real reside en el calor humano recibido. "La gente está viniendo a contarte su experiencia con la librería, historias personales", declaró Alonso a EFE. "Estas cosas pueden parecer una tontería, pero no lo son después de haber vivido unos meses horrorosos, con mucho miedo, viendo que a lo mejor tenía que cerrar y echar a la gente a la calle", admitió.

El agradecimiento de la familia Rodríguez se extiende a todos los estratos: desde los vecinos de Burgos que se acercaron simplemente a dar ánimos, hasta los compradores de toda España que saturaron la página web del establecimiento, pasando por los autores que ejercieron de altavoces en las plataformas digitales.

El éxito del crowdfunding, impulsado inicialmente por el club de lectura Minerva de la propia librería, permitirá a Lucía y a su madre, Mercedes Rodríguez, "coger aire". La intención es cerrar la campaña de forma anticipada, sin agotar los 40 días previstos, dado que el objetivo principal ya se ha cumplido.