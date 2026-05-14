Pedro Camacho es padre de tres hijos y enfermero especializado en pediatría y neonatología, con más de 28 años de experiencia acompañando a familias. De ese bagaje profesional y personal ha nacido Mi plan es quererte (Espasa), una guía práctica, de consulta rápida, para darles a los padres respuestas a los problemas más comunes de la crianza entre los cero y los veinticuatro meses. Se habla del cansancio, la culpa, la presión del posparto y la dificultad de saber qué hacer en momentos de incertidumbre, dando prioridad a la utilidad y la calma emocional sobre la densa teoría.

"He intentado que sea una guía rápida ante cualquier problema para que sepan, en sesenta segundos, cómo resolverlo, con tablas de acción y material adicional a través de QR. Ojalá lo hubiese tenido cuando fui padre por primera vez", resume a Libertad Digital el sanitario. "Abarca el posparto, que es un gran desconocido, la red de apoyo de esos papás, o las señales de alarma en el desarrollo. Es muy completo", añade.

En este libro aborda desde temas que, a priori, pueden sonar banales como qué llevar en el coche, qué no puede faltar en la bolsa del carrito o cómo hacer más sencillo cenar en un restaurante con un bebé. hasta depresión posparto y primeros auxilios. "Los momentos de mayor incertidumbre se viven los dos primeros meses, pero los padres van a tener dudas siempre. Hasta los que tenemos tres hijos. Es muy difícil hacerlo todo perfecto porque eso es imposible", dice.

Crianza respetuosa

Se basa en su experiencia laboral, personal y en entrevistas con diferentes especialistas como pediatras, fisioterapeutas o expertos en primeros auxilios. Bajo el paradigma de la crianza respetuosa, el autor desmitifica la laxitud que a veces se le atribuye erróneamente a este modelo. "No significa que el niño pueda hacer lo que le dé gana. El niño tiene que tener unos límites, tiene que tener unas referencias porque eso es importante para su cuidado psicológico y mental. A veces se confunde la crianza respetuosa con dejar hacer al niño lo que le da la gana. Por ejemplo, en el tema de alimentación, si tú ves que el bebé no quiere comer un día, pues no pasa nada, no se le obliga. Otro día comerá más. Si lo que pasa es que el bebé no come nunca, pues es algo anormal, hay que abordarlo", explica.

En este sentido, se muestra taxativo frente a la permisividad extrema: "No puede ser que todo valga. Hay que poner límites desde el principio y hay padres que lo llevan muy mal. He visto a niños de dos años o tres años pegar a sus padres y ellos no hacer nada", insiste Pedro Camacho.

Posparto invisible

Uno de los pilares del libro es la reivindicación del bienestar materno como eje vertebrador de la salud familiar. "Cuando tu sistema nervioso está en alerta constante —por falta de sueño, por hambre, por sobrecarga— tu capacidad de regular emociones disminuye. Tu paciencia baja. Tu tolerancia al llanto, al ruido, a las demandas, se reduce. Y no porque seas mala madre. Porque tu cerebro está funcionando en modo supervivencia", escribe.

"Una vez que nace el bebé, parece que se olvida a la madre. No debe de ser así. Para que un bebé esté bien cuidado, la madre también lo tiene que estar, si no la salud familiar lo va a sufrir. Hay madres que ya han leído el libro y se han visto tan reflejadas que hasta se han emocionado y llorado. Sienten que les está ayudando muchísimo".

Cuando nace un bebé, hay muchos cambios que no son malos, son "normales". "La madre puede tener un bajoncillo pero si se agrava hay que saber identificarlo. Puede ser un problema serio que luego puede llegar a depresión posparto", comenta a Libertad Digital.

Muchas mujeres que acaban de dar a luz no saben cómo hablar a la familia, cómo decir "que no quieren visitas, que prefieren que no cojan al bebé o que no se les de consejos que no han pedido". "Sienten que son las únicas que sienten eso y es difícil de hablar", reconoce Camacho. "Hay que apoyar a esa madre para que sienta que puede tener esa valentía de decir lo que siente y lo que necesita, aunque parezca egoísta".

Sueño, alimentación y llanto

Este manual trata de dar herramientas para tres de los problemas que más se repiten en los primeros meses de vida: sueño, alimentación y llanto. "Doy información para que los padres decidan, no digo lo que tienen que elegir. En alimentación, por ejemplo, hablo tanto si se ha elegido lactancia materna, como mixta, diferida o biberón con fórmula. Les voy a guiar, anunciarles los problemas que pueden venir y hablarles de las soluciones que puede haber".

Igual con el sueño, aunque no haya una receta mágica "es importante saber crear rutinas, identificar regresiones, problemas de sueño o muletillas". "Obviamente hay multitud de niños y multitud de situaciones, pero también las planteo. Les digo que si pasa esto, a lo mejor deberían consultar a un profesional, pero otras cuestiones quizás sí puedan solucionarse fácil y doy las pautas".

El enfermero da pautas claras para distinguir hitos normales del desarrollo —como el gateo tardío— de signos de alerta que requieren intervención profesional, como "la ausencia de sonrisa social a partir del cuarto o quinto mes".

Camacho, que acumula cientos de seguidores en las redes sociales, alerta sobre la sobreinformación que vivimos e insta a los padres a desarrollar un espíritu crítico. "Cuanto más información hay al alcance, más desinformada y más insegura está la población en general. Hay que saber elegir a los profesionales que seguimos. Yo he visto en redes a un médico coger a un bebé y moverlo bruscamente".

Con esta obra, Pedro Camacho no solo ofrece una guía médica, sino un refugio de racionalidad y calma en el ruidoso camino de la crianza.