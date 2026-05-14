Sexo, extorsión y los Románov: la cara turbia de Rasputín que hundió a Rusia

A comienzos del siglo XX, un campesino siberiano casi analfabeto irrumpió en la corte más poderosa de Europa y terminó convertido en el hombre más temido del Imperio Ruso. Grigori Rasputín llegó a San Petersburgo entre 1903 y 1904 como un supuesto hombre santo, pero acabó siendo mucho más que eso: consejero espiritual de la zarina, figura de influencia política y protagonista de interminables escándalos sexuales.

El historiador británico Antony Beevor reconstruye ahora en Rasputín y la caída de los Románov las facetas más turbias del personaje. Y lo hace desmontando parte del mito: Rasputín no destruyó conscientemente a la monarquía, pero sí ayudó a hundirla con su conducta extravagante y los rumores que alimentó a su alrededor.

Sexo como camino hacia Dios

La gran obsesión de Rasputín era mezclar religión y sexualidad. Según explica Beevor, el monje defendía una extraña doctrina según la cual el pecado acercaba al arrepentimiento y, por tanto, a la gracia divina. Para él, entregarse a la tentación era una forma de purificación espiritual.

Su discurso resultaba hipnótico para muchas mujeres de la aristocracia rusa. Rasputín sostenía que "se debía pecar con la parte inferior del cuerpo para atraer la luz a la superior". También convertía los baños en rituales de supuesto carácter espiritual y persuadía a sus seguidoras para que lo lavaran de manera íntima.

Aquella mezcla de misticismo y erotismo escandalizó a la sociedad rusa, aunque al mismo tiempo aumentó su fama dentro de los círculos cortesanos.

Un depredador protegido por el poder

El problema no era únicamente su extravagancia. Según Beevor, Rasputín utilizó la influencia que tenía sobre la zarina Alejandra Fiódorovna para obtener favores sexuales de mujeres desesperadas.

Muchas acudían a él buscando ayuda para librar a familiares del frente o conseguir recomendaciones políticas. A cambio, Rasputín exigía encuentros privados. El general Spiridóvich, jefe de seguridad imperial, llegó a afirmar que numerosas mujeres debían "pagar" su protección pasando por el dormitorio del monje.

El historiador británico va más allá y sostiene que, durante la Primera Guerra Mundial, Rasputín explotó a mujeres vulnerables mediante chantaje sexual e incluso abusos. Mientras se presentaba como defensor del pueblo, utilizaba precisamente a las capas más humildes para satisfacer sus deseos.

Alcohol, prostitutas y obsesiones

La policía zarista recopiló numerosos testimonios sobre sus hábitos sexuales. Era habitual que contratara prostitutas para largas noches de desenfreno, aunque en ocasiones ni siquiera mantenía relaciones con ellas. Algunas declararon que simplemente les pedía que se desnudaran mientras él las observaba durante horas.

Beevor cree que aquella conducta podía responder a una mezcla de frustración, obsesión y alcoholismo. Rasputín bebía con frecuencia hasta perder el control y, según algunos testigos, en determinadas ocasiones era incapaz siquiera de consumar los encuentros sexuales.

Su esposa, Praskovia, contemplaba aquellos excesos con resignación. Estaba convencida de que su marido sufría una especie de enfermedad vinculada a la lujuria y que no podía controlar sus impulsos.

El escándalo que indignó a Rusia

Con el tiempo, el comportamiento del "stárets" alcanzó niveles grotescos. En 1915 protagonizó uno de los episodios más comentados de su vida: durante una reunión con mujeres que habían acudido a cantar para él, se desnudó completamente y continuó conversando como si nada ocurriera.

Los periodistas aprovecharon aquellos escándalos para atacar directamente a la monarquía. La prensa opositora describía a Rasputín como el símbolo de la corrupción moral de la corte y lo presentaba rodeado de mujeres que lo veneraban como a un profeta.

Aunque nunca se demostraron los rumores sobre una relación sexual con la zarina o con sus hijas, el daño político ya era irreversible. En una Rusia profundamente patriarcal, la sola idea de que el emperador Nicolás II estuviera dominado por un campesino siberiano resultaba humillante.

El hombre que aceleró la caída del Imperio

Rasputín terminó convirtiéndose en un problema de Estado. Mientras Rusia sufría derrotas militares, hambre y caos ferroviario, la zarina seguía confiando ciegamente en él y colocaba ministros recomendados por su círculo.

Para Beevor, ahí reside la verdadera importancia histórica del personaje. No fue un revolucionario ni un conspirador, pero sí una figura cuya presencia destruyó la credibilidad de los Románov desde dentro.

Cuando un grupo de aristócratas encabezado por el príncipe Feliks Yusúpov decidió asesinarlo en diciembre de 1916, ya era demasiado tarde. Apenas dos meses después, el régimen zarista se derrumbó.

La leyenda de Rasputín sobrevivió a su muerte. Y más de un siglo después sigue simbolizando la mezcla explosiva de sexo, superstición y poder que precipitó el final de una dinastía en Rusia.