El libro perfecto para que los más pequeños entiendan los distintos nombres de la Virgen

Detrás de muchas fiestas, imágenes y nombres de la Virgen que se veneran en distintas ciudades hay una misma figura que adopta distintas denominaciones según la tradición, la historia o incluso la forma en la que cada comunidad ha vivido su devoción. Esa diversidad, a menudo difícil de explicar en edades tempranas, es el punto de partida de un proyecto que busca acercar ese mundo a los más pequeños de forma visual y sencilla.

Los nombres de la Virgen es el trabajo que lleva la firma de la ilustradora Tina Walls, nombre artístico de Victoria Paredes, y ha sido presentado en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde ha explicado cómo surgió la idea y cómo ha ido construyendo una colección de ilustraciones pensadas para ayudar a los niños a entender que, bajo distintos nombres, se mantiene una misma figura.

El origen del libro: las preguntas de los niños

La idea nace, según explica la propia autora, de las preguntas de sus hijas al encontrarse con distintas advocaciones marianas en sus viajes. "¿Cuántas Vírgenes hay?", le planteaban. Su respuesta se convirtió en el punto de partida del libro: "No hay varias, es una sola, pero la llamamos de diferentes maneras".

A partir de ahí, decidió recopilar ilustraciones ya realizadas y darles forma de obra infantil para facilitar esa comprensión en edades tempranas.

"Una madre, muchos nombres"

Walls utiliza una comparación sencilla para explicar el concepto. "Es como una madre: es la misma para todos, pero cada uno la representa de una manera", señala durante la entrevista.

Según explica, cada advocación responde a tradiciones locales, hechos históricos o devociones concretas que han ido dando lugar a distintas formas de nombrar a la Virgen en diferentes lugares.

Ilustrar una misma figura con distintas miradas

La autora reconoce que el principal reto del proyecto es trasladar esa diversidad a un lenguaje visual comprensible para los niños. "Yo lo hago desde el corazón y con el cariño que le tengo a la Virgen", afirma. En tono distendido, añade una reflexión sobre el proceso creativo: "El único reto que me da es llegar al cielo y que me diga que no es tan guapa como la he dibujado".

La colección se completa con otras obras como Vidas de Santos, donde aparecen figuras como Teresa de Calcuta o Carlo Acutis. El objetivo es ofrecer referentes cercanos que puedan servir de inspiración a los más pequeños.

"Carlo Acutis era un niño que utilizaba internet como ellos", apunta Walls, que defiende la idea de acercar estas biografías a un lenguaje accesible.

La ilustradora reconoce además que estos proyectos tienen un impacto también en los adultos. "Muchas veces me ayudan más a mí que a mis hijas", admite.