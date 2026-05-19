Por qué estudiar sin descanso te puede hacer suspender

Opositar no es solo memorizar temas ni acumular horas de estudio. Es también aprender a convivir con la incertidumbre, la presión y el desgaste emocional que acompañan a un proceso largo y exigente. Así lo defiende la psicóloga Belén Pérez en su libro Oposiciones, manual de supervivencia, presentado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

La autora pone el foco en un aspecto que, según explica, suele quedar en segundo plano: la salud mental. "La salud mental no es un extra en la oposición, es la base que sostiene todo lo demás", señala.

Ansiedad, estrés y el error de la autoexigencia constante

Uno de los puntos centrales del libro es la gestión de la ansiedad. Pérez advierte de que muchas veces lo que se interpreta como falta de disciplina es en realidad saturación mental acumulada. "El cuerpo y la mente terminan pasando factura en forma de apatía, desconcentración o lagunas mentales", explica.

En este sentido, insiste en que la ansiedad no siempre es negativa: puede funcionar como una señal de alerta. El problema aparece cuando se mantiene de forma constante y se convierte en un estado de hipervigilancia que impide avanzar con claridad.

La psicóloga también critica la cultura de la productividad extrema que rodea a las oposiciones. Levantarse muy temprano, estudiar sin descanso o eliminar cualquier pausa no siempre es sinónimo de progreso. En muchos casos, añade, el descanso y la desconexión son parte del propio rendimiento.

Constancia, vida personal y presión externa

Frente a la idea de sacrificio absoluto, Pérez defiende la constancia como clave del proceso. No se trata solo de estudiar más, sino de encontrar métodos que encajen con cada persona y mantenerlos en el tiempo.

También subraya la importancia de no aislarse durante la preparación. Mantener espacios de vida social o descanso no supone un retroceso, sino una forma de recargar energía y sostener el proceso a largo plazo.

En el plano social, la autora aborda otra realidad habitual: el juicio externo. Algunos opositores optan por no contar su situación para evitar comentarios o presión. "El problema no es lo que dicen los demás, sino cuánto espacio les dejas en ti", apunta.

Cuando no se aprueba: aprender a gestionar el fracaso

El libro también dedica espacio al momento del suspenso, que define como un proceso de duelo. Lejos de interpretarlo como un fracaso definitivo, Pérez propone analizar la situación con distancia emocional antes de tomar decisiones.

"No somos un resultado", recuerda. La autora insiste en que una oposición no siempre refleja de forma exacta el esfuerzo realizado y que existen múltiples factores que influyen en el resultado final.

Por eso, recomienda parar, descansar y reflexionar antes de decidir el siguiente paso, ya sea continuar o cambiar de rumbo.

Entrenar la mente para sostener el proceso

Además del estudio, el libro pone énfasis en el cuidado físico y mental como parte del rendimiento. El deporte, el descanso y la organización del tiempo aparecen como herramientas clave para mantener la estabilidad durante una oposición.

El objetivo, según la autora, no es solo aprobar, sino llegar al final del proceso sin haberlo convertido en una experiencia de desgaste extremo.