Clara Sánchez: "La reencarnación está en nuestra naturaleza y nos alivia de la muerte"

Es bastante difícil deshacerse mentalmente de las doscientas y pico páginas de la nueva novela de Clara Sánchez (Guadalajara, 1955). Tras cerrarla, te acompañan las reflexiones metafísicas que ha insertado, cuestiones que le inquietan y a las que trata de darle respuesta como ella sabe, a través de la literatura. "A mí me interesa muchísimo la ciencia, pero al mismo tiempo me fascina la versión esotérica de la realidad. El concepto del tiempo, por ejemplo, me atrae porque es un completo desconocido; hablamos de él constantemente, pero no sabemos qué es. Es relativo, cambia, y sin embargo determina y limita nuestras vidas", explica a Libertad Digital.

De hecho, su discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla X en 2023 se tituló La máquina del tiempo y reivindicaba la literatura como una "potente máquina del tiempo" que nos salva de la nostalgia y nos permite reconstruir el pasado para conocer nuestra identidad.

En sus novelas, la escritora logra que lo más cotidiano resulte amenazante y esta vez, además, rebasa la línea de lo sobrenatural. "Vivimos en lo cotidiano y de pronto surge algo que nos extraña, una rareza que no podemos explicar. En lo ordinario siempre habita lo extraordinario, y a eso es a lo que se han aferrado las religiones y las vertientes esotéricas para intentar darle una explicación al elemento humano", aclara. En Presentimientos (2008) ya hizo una primera incursión, abordando la frontera entre el sueño y la realidad. Ahora reflexiona sobre la reencarnación: "Literariamente es un concepto maravilloso porque te permite ver la vida de las personas desde dos ángulos totalmente distintos: el de los vivos y el de los muertos. Me he atrevido a traspasar esa frontera".

En Lo inexplicable (Planeta) encontramos a Alicia, una joven niñera que cuida de Rafael, un inusual bebé que parece reconocer calles, objetos y personas que no deberían serle comunes. La niñera va descubriendo la sorprendente realidad. Paralelamente, se investiga el asesinato de Hugo, un adolescente. El narrador es el propio chico.

El alma, el espíritu y lo que somos

Clara Sánchez ha volcado en estos dos personajes sus inquietudes. "En el fondo, Alicia soy yo escribiendo, me sitúo al margen para ver lo que ocurre. Pero también soy Hugo porque en ese mundo en el que él cae, ese miniuniverso, en ese limbo, reflexiona sobre el alma, el espíritu, sobre qué soy yo y qué queda de mí después de lo que he sido. Son preguntas que me hago yo".

El terror es simplemente cómo vemos las cosas cuando no las entendemos

"Más allá de la literatura, la idea de la reencarnación me parece maravillosa. A diferencia de la resurrección, que requiere de un Dios, la reencarnación está en nuestra naturaleza. Simplemente pensarlo nos alivia de la muerte. En el momento en el que se desdramatiza la muerte, se desdramatiza el tiempo. Nos alivia de la soledad porque nos permite imaginar que llevamos dentro una pequeña compañía. Es algo que me parece muy factible y es lo que a veces llamamos sexto sentido o intuición. Como escritora, a veces redacto cosas y siento que me las han dictado. La reencarnación nos da muchos recursos, sea verdad o no".

Lo inexplicable

Sánchez cree que no poder demostrar algo no invalida su existencia. "Tampoco existía para Newton la Ley de la Relatividad", argumenta. "Yo quiero creer en esa posibilidad", reconoce, y admite haber sido "muy racional" la mayor parte de su vida hasta que se le antojó interesante "ver la vida desde este punto de vista como Pessoa o muchos otros".

"Empecé a tener sueños muy profundos en una época en la que pasaba mucho tiempo en el campo; creo que la energía de ese entorno me transformó y me abrió. Luego empecé a cruzarme con personas que me hablaban de estos temas y, aunque al principio me parecían tonterías, descubrí que me ofrecían material literario. La ciencia y el esoterismo o la ciencia ficción pueden ser complementarios y hacer la realidad mucho más atractiva", explica la autora.

Vivimos en una sociedad extremadamente exigente, con una inestabilidad laboral tremenda y un bombardeo tecnológico que no nos deja tiempo para adaptarnos.

La publicación en España de Lo inexplicable viene precedida del éxito en Italia, donde se la ha comparado con Stephen King. "Hacemos una literatura muy diferente, aunque es verdad que la novela tiene un punto de terror. El terror es simplemente cómo vemos las cosas cuando no las entendemos".

Creo que tanto en Italia como aquí hay una gran apetencia por volver a la mística y a la metafísica. La gente se divierte con internet, pero no les satisface algo que llevamos dentro, nuestro cariz espiritual. Buscamos mundos desde los que explicar este.

La escritura sin censura

Con una carrera literaria más que consolidada, confiesa que no le ha costado lanzarse a lo sobrenatural: "Me apetecía mucho. Quería hacerlo y lo hice. No puedo pensar que a alguien le va a parecer una tontería. Yo tengo que escribir desde dentro de mí. No me puedo estar autocensurando".

Clara Sánchez, escritora y académica de la lengua | Javier Ocaña

La vulnerabilidad es uno de los pilares de la narrativa de Sánchez, un concepto que vuelve a explorar en esta ocasión. "Somos seres frágiles. Nos hacemos los fuertes, pero la realidad es que hoy en día vas a pedir cita al psicólogo y no hay hueco. Vivimos en una sociedad extremadamente exigente, con una inestabilidad laboral tremenda y un bombardeo tecnológico que no nos deja tiempo para adaptarnos. Todo ese ruido está en la novela". La propia autora esparce sus limitaciones, las que confiesan que la hacen vulnerable, en sus novelas.

La actualidad ha sido fundamental para que Sánchez haya escrito esta novela. "Estoy harta de que la realidad me aplaste", dice de forma taxativa. "Estoy cansada de que me impongan desde qué posición tengo que ver la realidad. Los magnates tecnológicos son unos burros. Sabrán mucho de microchips, pero no son capaces de ofrecer ni una sola frase deslumbrante. Tenemos que recurrir a Epicuro, Tucídides, Marco Aurelio o Aristóteles. Estos programadores nos tienen aplastados y eso influye en la economía y en la vida diaria. Esta novela es mi rollo, mi libertad. La vida es corta".

El fenómeno de la RAE

Sánchez está encantada con las polémicas que surgen en torno a la RAE. "Me encanta que interese más que Supervivientes", ríe. "Me encantan los debates sobre la tilde de ‘solo’. A raíz de ahí, la gente se preocupa por los diccionarios, por las palabras y entra en el mundo de la lengua. Todo el mundo se siente un poco gramático porque la lengua es lo que manejamos todos; es lo que nos une".

Dice que la Academia es "un mundo maduro, formado por personas de ámbitos muy distintos y con grandes bagajes", pero sobre todo es una institución "profundamente democrática". "Todo se resuelve por votación secreta; allí no hay nombramientos directos, hay elecciones", reafirma.