Los españoles pierden 17 horas al año releyendo libros por falta de concentración

Un estudio elaborado por Amazon detalla que los ciudadanos en España desperdician de media cerca de 17 horas anuales en volver a leer fragmentos de obras. Este fenómeno se debe principalmente a las interrupciones externas, el cansancio en la vista y las dificultades para recuperar el hilo de la narración, según la muestra realizada sobre 2.000 adultos.

El lector medio invierte algo más de cinco minutos en reprocesar el contenido cada vez que inicia una sesión de lectura. La investigación estadística subraya que, para aquellos ciudadanos que se sumergen en un libro unas cuatro veces por semana, esta pérdida de concentración equivale aproximadamente al tiempo que requeriría finalizar dos novelas y media adicionales cada año.

El texto sostiene que la actividad literaria ha dejado de practicarse en sesiones extensas para fragmentarse en periodos más breves y esporádicos a lo largo de la jornada. De hecho, un 20% de los encuestados confiesa que aprovecha pequeños espacios de tiempo en su rutina cotidiana para avanzar en sus lecturas.

Las consecuencias

Los datos también reflejan que esta falta de continuidad afecta de forma directa a la confianza. Un 27% de las personas que se ven obligadas a retroceder en las páginas aseguran sentirse menos seguras de su comprensión, mientras que un 31% admite haber abandonado obras que realmente le estaban gustando porque el esfuerzo por mantener la atención le resultaba demasiado exigente.

A nivel general, el 63% de los adultos encuestados confirma que vuelve sobre párrafos anteriores para asimilar completamente el significado. Al buscar los motivos, un 64% culpa a las interrupciones del entorno, un 36% responsabiliza a la complejidad sintáctica de algunas frases y un 28% señala de forma directa a la fatiga visual tras una larga jornada.

El análisis impulsado por Amazon destaca que muchas de estas trabas pasan completamente desapercibidas en la sociedad actual. A diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje durante la etapa infantil, los problemas de asimilación lectora en la madurez son "en gran medida, invisibles". La mayoría de las personas asume estas limitaciones como una consecuencia inevitable del ritmo de vida y termina modificando sus hábitos sin llegar a abandonar el ocio literario.

Casi la mitad de los participantes, en concreto un 47%, evita coger un libro cuando experimenta cansancio o estrés. Además, un porcentaje idéntico asevera que únicamente disfruta de la literatura en momentos de absoluta privacidad, lo que evidencia que esta afición se ha transformado en una actividad mucho más íntima y resguardada ante el constante ruido exterior.

Este desajuste es percibido de forma especialmente aguda por las nuevas generaciones. Más del 58% de los jóvenes pertenecientes a la denominada Generación Z confiesa sentirse frustrado cuando las herramientas tradicionales no se adaptan a su estilo de vida dinámico. Asimismo, cuatro de cada diez afirman que la falta de concentración dificulta enormemente mantener la inmersión en la historia.

Ante este escenario, el estudio apunta que aquellos individuos que emplean funciones de personalización en la lectura digital disfrutan de una experiencia mucho más satisfactoria, aguantan más tiempo concentrados y notan un menor agotamiento. Entre los ajustes más valorados por los ciudadanos españoles se encuentran la modificación del nivel de brillo, la alteración del tamaño de la fuente y el cambio del color de fondo.

En este sentido, la división de dispositivos Kindle defiende que las pantallas electrónicas permiten acomodar el ocio literario a los ritmos actuales. Opciones como la iluminación regulable o herramientas como el diccionario integrado y el subrayado facilitan el seguimiento de la trama y evitan el abandono.