La estructura de un guion puede coincidir con el devenir a largo plazo de una pareja. Y la naturaleza de las relaciones actuales, marcadas por una flagrante falta de romanticismo, es igual de complicada que hacer una película comercial pero de manera independiente. De todo eso habla Álex San Martín en Un año, un día (Alt Autores Editorial), la novela que acaba de publicarse basada en su propia película, un éxito mayúsculo en Amazon Prime Video. Un filme de paso fugaz por las pantallas de cine, pero que se ha convertido en un fenómeno durante más de un año en la plataforma, erigiéndose como uno de los puntales del género romántico. Aunque San Martín, piloto de profesión, director del filme y ahora autor de la novela en una inaudita maniobra que invierte el orden habitual del proceso, viene a matizarlo todo.

P. Parece una historia de amor pero también está hablando de otras cosas más oscuras.

R. La depresión, al final, es un nexo para que él deje de ser él mismo, que es lo que provoca que Sara se enamore de él. Eso, sumado a la rutina, que es lo que intento explicar en la película y luego en el libro, hace que la gente se desenamore, hace que la gente se desespere, porque tú estás, a determinadas edades, con la gente con la que quieres estar, porque has visto en él o en ella una manera de ver la vida, una manera de actuar, una manera de hablar. La depresión lo que hace es acabar con todo eso. Y llega un momento, llega un límite en el que o te vas o te hundes con la persona, y tienes que elegir.

P. Quizá por la presencia de Nicole Wallace dé la impresión de ser una dulce historia de amor —cosa que es—, pero también hay temas bastante adultos.

R. Nerea, interpretada por Nicole Wallace, a pesar de ser una chica muy joven, está haciendo algo a cambio de nada. Por lo menos esa es su primera intención, lo que pasa es que luego hay una ayuda implícita de él a ella para que supere el miedo escénico. Habla de los miedos y eso es una cosa de todas las edades. Todos tenemos miedos, inseguridades y es difícil superarlas.

Nicole Wallace y Luis Fernández

P. ¿Y qué parte te estimulaba a ti más como creador, ya fuera escritor de la novela o director?

R. La parte que más me estimula es la de las segundas oportunidades. Yo creo que esa segunda oportunidad siempre está ahí; lo que pasa es que hay que saber ver cómo te la está presentando la vida. Cuando digo intentar no equivocarte, me refiero a que tienes que saber qué segunda oportunidad te está dando: no siempre es volver con la chica que te ha dejado, sino cómo aprendes de ti mismo y evolucionas. Yo tengo la teoría de que para ser feliz hay que ser uno mismo. Cuanto más tiempo lo consigas, más feliz serás. Pero es un lugar solitario en el que estás luchando: la vida te está diciendo que no y tú estás peleándote contra ella.

P. Que salga el libro después de la película es el orden equivocado, ¿no?

R. Me preguntaron si me atrevía a escribir el libro tras haber escrito varios guiones de cine, pero ningún libro nunca. Mandé 80 páginas del manuscrito de lo que podía ser el libro para que me dijeran si iba bien o era una farsa. Mi agente y la editora me dijeron que no veían la sensibilidad de la película, así que empecé a pensar justo en lo que hemos hablado: ser uno mismo y no estar pendiente de lo que la gente va a leer. Entonces, lo escribí como si fuera un diario, una carta de amor o una carta de despedida. Envié 200 páginas y fue a partir de ahí cuando dijeron que les gustaba mucho.

P. ¿Viste necesario hacer algún cambio respecto a la historia de la película?

R. Más que nada, me sentía muy en deuda con el espectador —en este caso, el lector— en cuanto al desarrollo de los personajes, porque tenía mucho interés en que la gente leyese cómo habían llegado hasta ahí: cómo era él antes de la depresión, cómo empezó como enfermero o cómo la chica que tiene miedo escénico arrastra la muerte de su padre, que era quien la apoyaba para tocar el piano desde pequeña. Me parecía necesario explicar muchas cosas. Además, algo me fallaba en la película, alguna subtrama que me faltaba, y la metí en el libro.

P. Desarrollaste, ampliaste, ¿no?

R. Lo desarrollé, y con mucha libertad. Si tienes una tienda de pianos en la historia, necesitas un gran presupuesto para construirla. En cambio, en el libro, tú puedes describir el parque como quieras, el edificio como quieras, la casa como quieras. También es cierto que en la película tienes los exteriores de Madrid, que están muy bonitos, ¿no?

P. La película y el libro tienen un no sé qué a lo Richard Curtis.

R. Es que el Retiro es una pasada. En el libro describo una rosaleda que hay dentro del Retiro, unas estatuas que yo veo todos los días, y eso, claro, es que Madrid es muy guay para eso.

P. Y poco aprovechado todavía para muchas cosas, ¿no?

R. Nada aprovechado. Yo, que viajo por todo el mundo, no he encontrado un parque en ningún sitio como el Retiro. En ningún sitio. Tenemos más de lo que mostramos muchas veces. No solo está el estanque con las barcas; te pierdes por sitios con estatuas escondidas. Hay una por ahí de uno a caballo, cortejando a una dama antigua.

P. Nora Ephron lo ve y te hace una película...

R. Exactamente. Es el final de la película: la estatua.

Álex San Martín

P. Cuando leía el libro me imaginé a los personajes más jóvenes, pero Luis Fernández y Nadia de Santiago son más maduros. De modo que hay una relación muy limpia con una chica más joven, la representada por Nicole Wallace.

R. Totalmente. La historia no es un triángulo amoroso, es una historia de ayuda, de ayudarse. Y a mí me parece bonito que una generación mucho más joven, como la de Nerea, pueda ayudar de una manera tan explícita a gente de nuestra edad, y de una forma tan limpia, a cambio de nada. Nunca me sentí incómodo pensando en qué dirían. Yo me dejé llevar y lo vi de una forma romántica, como un cuento.

P. Uno en el que ella es la observadora. En la película su música es la banda sonora, prácticamente.

R. La intención es que, a través de las notas de su piano, ellos vayan tomando decisiones. Escuchan la música cuando se conocen, en el primer baile, el primer beso, cuando él decide pedirle matrimonio... Todo va guiado por la música de la vecina, de Nerea. La música, aparte de ser diegética, forma parte de la trama.

P. ¿No temías que a lo mejor las nuevas generaciones pudieran ver algo extraño en esa relación? La película lleva en el podio de lo más visto de Amazon un año.

R. Creo que la gente tan joven tiene en la inmediatez su signo, y las posibilidades que nosotros no teníamos. Yo hablo con mis sobrinas o gente de la escuela de cine muchísimo más joven que yo que lo deja con uno y se va con otro. Tienes tantas opciones para todo, y luego es todo tan inmediato. Hay gente que queda una noche y se acuesta. Una chica de 28 años me dijo que lo que quería era un chico que la llevase a cenar. Me pareció una locura esa frase. Decía: "No, que se quiera acostar conmigo y ya". Lo que estoy mandando es un mensaje de lucha, de compromiso, de trabajo con uno mismo y de cara a los demás. Y eso lo puedes hacer con 20 años, igual que con 30 o con 40. Lo debes hacer.

P. Me imagino que esas crisis al final llegan y se encuentran con que no saben salir de ellas. Un contraste brutal.

R. En Málaga, fuimos al Teatro Cervantes y dimos una charla a chavales que estaban en el colegio. Tenían 14 o 15 años. El Teatro Cervantes, imponente, estaba lleno. Y yo les hablaba de eso: es muy importante luchar, es muy importante el compromiso, no hay que rendirse; no por tener una cosa accesible tienes que dejar lo tuyo ya. Y que el romanticismo está bien, que no todo es ahora aquí te pillo, aquí te mato, que es bonito. Y que lo que consigues con mucho esfuerzo y con mucha lucha es mucho más gratificante. Mi abuela decía que la mejor Coca-Cola es la que te pagas tú. Cuando te lo regalan, no tiene valor.

P. Sí, tanto la novela como la película tienen un toque de thriller, un cierto misterio. Todo es demasiado ideal, aquí tiene que morir alguien...

R. La estructura de guion puede ser muy rígida: el planteamiento, el incidente incitador, luego el segundo acto, luego al final llega el momento de la crisis... Y yo, en la película, quería crear un punto intermedio muy claro. Pero toda la película está hecha para que nadie sepa qué va a pasar hasta los últimos 50 segundos.

P. Además, es un final relativamente abierto para lo que se estila en estas historias, ¿no?

R. Es relativamente abierto, pero la intención es clara: que empiecen en un lugar y acaben en el mismo lugar. Está todo hecho para que salga así.

P. La película salió en cines y tuvo su recorrido, pero ha explotado en plataformas,¿Cómo ha sido la trayectoria?

R. En cines lo teníamos muy difícil porque, al ser una película muy independiente, no te lo cogen 15 salas de las importantes con 4 pases al día, y si se lo pones difícil a la gente, va menos al cine. Y la película aguantó un mes, estando en dos cines con un pase al día.Ahí fue el primer milagro. Ahí nos dimos cuenta que la película, por mucho que vayan los amigos, nadie se va a quedar dos meses en esta tesitura. Luego, las plataformas: la cogió Netflix para este año, y Amazon la estrenó, y estuvo 5 semanas en el top 10. Creo que llegó a ser la cuarta película más vista, y la séptima en contenidos, que incluía series, deportes y todo. Creo que hasta Amazon se sorprendió, porque que es la única película de la que han hecho publicidad sin ser suya, sin ser original.

P. Nicole Wallace es conocida gracias a la saga Culpa mía, y las películas están en Amazon Prime Video. ¿Tú te planteas, de alguna manera, fidelizar a tu público continuando la historia?

R En la productora hemos decidido hacer un par de películas diferentes antes de poner a ver una segunda parte de esta película. Y en eso estamos, tenemos dos proyectos ahí bonitos, que a ver si salen, que es difícil.

P. Además de novelista y director, eres piloto de aviones en activo. ¿Cómo compaginas esta con la lucha de ser un cineasta?

R. Cada vez que voy a América en el avión son 10-12 horas de vuelo. Y al final despegas, aterrizas, y entre las gestiones intermedias aprovecho para escribir, idear, hacer de todo. Y lo que sí necesitas tiempo es para el rodaje de la película. De modo que solo estoy más cansado, simplemente. Pero todo el tiempo libre lo utilizo para esto. Me imagino qué parte es más vocacional y es ésta, la del cine.