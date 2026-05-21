El mundo del cómic infantil suma nuevos personajes con Oveja y Vaca, dos protagonistas que nacieron como figuras secundarias y que han acabado convirtiéndose en el eje de una colección pensada para primeros lectores. Su creador, Miquel Valverde, ha explicado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio cómo surgió este proyecto publicado por la editorial Algar dentro de la colección Tinta.

De los fanzines al cómic profesional

Valverde recuerda que su relación con el cómic empezó muy pronto, cuando aún era adolescente, a través de fanzines hechos de forma casi artesanal. "Empecé porque era un medio muy accesible: con un folio y un boli podía empezar a contar historias", señala el autor, que reconoce que nunca ha dejado del todo este lenguaje.

Aquellos primeros trabajos, realizados junto a amigos, le permitieron desarrollar personajes propios y entender el ritmo narrativo de la viñeta. Con el tiempo dio el salto a la ilustración de libros infantiles, aunque siempre ha mantenido el cómic como una constante en su trayectoria.

Oveja y Vaca: de fondo de página a protagonistas

Los personajes de Oveja y Vaca no estaban pensados inicialmente para tener vida propia. Valverde explica que surgieron mientras ilustraba un álbum infantil: "En el fondo de las ilustraciones dibujé una vaca y una oveja que interactuaban entre ellas, casi como un juego paralelo".

Aquella idea secundaria se quedó en su cabeza hasta que decidió desarrollarla. Con el tiempo, esos dos animales adquirieron personalidad propia y empezaron a protagonizar pequeñas aventuras cargadas de humor.

El autor reconoce que el impulso definitivo llegó de su experiencia como padre: "Hay personajes como Caperucita o el lobo que funcionan muy bien con niños pequeños, y me apetecía jugar con ese universo", explica, en referencia a las referencias clásicas que también aparecen en la obra.

Un proceso creativo entre el guion y el dibujo

El método de trabajo de Valverde no sigue un patrón fijo. A veces parte de una idea, otras de una imagen o incluso de una época del año. "Este libro lo pensé en clave primavera-verano y a partir de ahí busqué historias", comenta.

Cuando el guion se bloquea, recurre directamente al dibujo: empieza a esbozar escenas para ver si las imágenes le devuelven ideas narrativas. Ese proceso híbrido entre escritura y dibujo define buena parte de su forma de crear. "Es un modelo un poco anárquico, pero me funciona así", admite el autor, que combina viñetas, texto y bocetos hasta dar con el ritmo de cada historia.

Entre la viñeta y el álbum ilustrado

Valverde defiende que el cómic y la literatura infantil son lenguajes distintos, aunque con muchos puntos de contacto. La viñeta marca la estructura narrativa, mientras que el álbum ilustrado permite una mayor libertad visual.

En ese espacio intermedio, recuerda, autores como la británica Posy Simmonds han explorado fórmulas mixtas que combinan texto e imagen sin una separación rígida entre ambos formatos.

La salud del cómic: visibilidad sí, pero con retos

Sobre la situación del cómic en España, el autor reconoce que hay más visibilidad que hace años, pero también importantes dificultades estructurales. "Se habla más de cómic, pero hay un debe importante en la remuneración de autores e ilustradores", advierte.

Valverde compara la situación con otros países como Francia, donde el mercado permite mayor estabilidad profesional. En España, en cambio, la dependencia de las ventas limita los ingresos de quienes trabajan en el sector.

El libro como objeto irremplazable

Más allá del futuro digital o audiovisual, Valverde reivindica el valor físico del libro. "Es un objeto mágico, lo coges, pasas páginas... y eso es insustituible", señala, especialmente cuando trabaja con lectores infantiles.

Aunque reconoce que las adaptaciones a otros formatos pueden ayudar a la difusión, defiende que la experiencia de la lectura en papel sigue siendo central en el desarrollo de los más pequeños.