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En Zaragoza

Presentación del libro 'Una verdad incómoda', de Jaime Mayor Oreja, con Federico Jiménez Losantos

El exministro y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, presenta su libro "Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira". Mayor Oreja fue acompañado por Federico Jiménez Losantos. El acto se ha celebrado en la Fundación Ibercaja de Zaragoza.

Libertad Digital
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Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos al inicio de la presentación del libro Una verdad incómoda en Zaragoza.

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Lleno total en el auditorio en el que se ha presentado Una verdad incómoda'.

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Un momento de la presentación de Una verdad incómoda, el libro en el que Jaime Mayor Oreja reflexiona sobre la evolución política de España durante sus años en política y los posteriores.

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Durante la presentación de Una verdad incómoda Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos han analizado cómo es en estos momentos la derecha española.

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La Transición y el cataclismo político que supuso el 11M también han sido parte de la conversación entre Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos.

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Un momento de la presentación en Zaragoza de Una verdad incómoda', el libro de Jaime Mayor Oreja, con una conversación entre el autor y Federico Jiménez Losantos.

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Por supuesto, el estallido del caso de Zapatero y las implicaciones que tiene para Pedro Sánchez han sido parte de la conversación entre Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos.

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El autor de Una verdad incómoda, Jaime Mayor Oreja, ahora presidente de la Fundación NEOS, con Federico Jiménez Losantos.

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Como bien ha señalado Federico Jiménez Losantos en multitud de ocasiones, Jaime Mayor Oreja ha demostrado siempre una gran capacidad de análisis sobre la situación política de España y su evolución. 

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Con la presencia del autor y de Federico Jiménez Losantos, la presentación de Una verdad incómoda en Zaragoza ha sido un éxito total

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