En Zaragoza
Presentación del libro 'Una verdad incómoda', de Jaime Mayor Oreja, con Federico Jiménez Losantos
El exministro y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, presenta su libro "Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira". Mayor Oreja fue acompañado por Federico Jiménez Losantos. El acto se ha celebrado en la Fundación Ibercaja de Zaragoza.
Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos al inicio de la presentación del libro Una verdad incómoda en Zaragoza.
Lleno total en el auditorio en el que se ha presentado Una verdad incómoda'.
Un momento de la presentación de Una verdad incómoda, el libro en el que Jaime Mayor Oreja reflexiona sobre la evolución política de España durante sus años en política y los posteriores.
Durante la presentación de Una verdad incómoda Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos han analizado cómo es en estos momentos la derecha española.
La Transición y el cataclismo político que supuso el 11M también han sido parte de la conversación entre Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos.
Un momento de la presentación en Zaragoza de Una verdad incómoda', el libro de Jaime Mayor Oreja, con una conversación entre el autor y Federico Jiménez Losantos.
Por supuesto, el estallido del caso de Zapatero y las implicaciones que tiene para Pedro Sánchez han sido parte de la conversación entre Jaime Mayor Oreja y Federico Jiménez Losantos.
El autor de Una verdad incómoda, Jaime Mayor Oreja, ahora presidente de la Fundación NEOS, con Federico Jiménez Losantos.
Como bien ha señalado Federico Jiménez Losantos en multitud de ocasiones, Jaime Mayor Oreja ha demostrado siempre una gran capacidad de análisis sobre la situación política de España y su evolución.
Con la presencia del autor y de Federico Jiménez Losantos, la presentación de Una verdad incómoda en Zaragoza ha sido un éxito total