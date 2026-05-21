La superventas Yrsa Sigurdardóttir estaba "muy enfadada" cuando escribió El castigo (Planeta), la segunda entrega de una serie de novela negra protagonizada por la psicóloga infantil Freyja. Estaba cabreada porque el germen de esta devastadora historia es real, un crimen atroz que no fue castigado. "El sistema falló estrepitosamente a una niña. Sucedió durante mi adolescencia", reconoce a Libertad Digital. Fue violada y asesinada. Nadie pagó por ello. Por eso, la reina del nordic noir, con más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, optó por descripciones gráficas y crudas que costasen ser digeridas y removiesen al lector.

Sigurdardóttir usa la ficción como un espejo que muestra a la sociedad lo que prefiere ignorar: "Todos tenemos bastante conciencia sobre cómo ciertos eventos que suceden durante nuestra infancia, sobre todo los más terribles, tienen un impacto duradero en nuestra vida de adultos. En este libro se ven las consecuencias de un trauma infantil, de una gran injusticia".

Si tuviera que ceñirme al deseo del mercado terminaría escribiendo algo terrible.

La novela nos sitúa en 2006, cuando unos niños entierran una cápsula del tiempo en el patio de una escuela. Diez años después, al abrirla, encuentran una carta que anuncia la muerte de seis personas. Lejos de ser una broma, las iniciales coinciden exactamente con una víctima real de asesinato. La investigación, liderada por el detective Huldar y la psicóloga infantil Freyja, enlazará con silencios, culpas y terribles sucesos del pasado que quedaron impunes.

El castigo pone el foco en las heridas que no cierran y en el rencor latente durante décadas. "Si una persona considera que se ha cometido una enorme injusticia en su contra, esa sensación de impotencia puede quedarse en nuestro interior y pasar por un proceso de putrefacción que crece y lo invade todo". La autora reconoce que no todas las personas reaccionan igual, pero subraya que las "grandes injusticias son mucho más difíciles de superar de lo que querríamos creer".

Terror psicológico

En esta novela, cercana al terror psicológico, subyace una crítica mordaz a distintas estructuras: "Los niños deben ser defendidos por los tribunales y por el sistema educativo, pero lamentablemente esto no sucede siempre. En la vida no siempre los pecadores pagan por sus delitos. En la vida no siempre hay justicia, en mi mundo, en el que yo creo con mis libros, sí y cada delito tiene consecuencias". Considera que se debería "revisar" el sistema de justicia: "No sé si es el caso en España, pero en Islandia, cuando surgió el fenómeno del Me Too, el sistema de justicia no trató muchas de las acusaciones y al final tan solo se hicieron públicas a través de redes sociales. Entonces yo me pregunto: ¿cuál es la mejor manera de buscar justicia? ¿Es arruinar la reputación de una persona a través de redes sociales o se deberían seguir todos los procesos judiciales? No lo sé".

En Islandia existe una institución —clave en El grito, primera entrega de esta saga— conocida como la Casa de los niños, un centro de acogida que incluye un servicio de protección a menores víctimas de crímenes en el que trabajadores sociales, terapeutas, psicólogos y otros profesionales tratan de ayudar a los pequeños a salir adelante después de un gran trauma.

La novela también explora el silencio cómplice y la culpa. "Es muy difícil también juzgar la actuación de las personas. En Islandia, por ejemplo, hemos tenido varios casos de padres que han ayudado a sus hijos a destruir pruebas de asesinatos. Puedes llegar a comprender el afán de proteger a un hijo, pero, sin lugar a dudas, es el camino erróneo".

Asegura Yrsa Sigurdardóttir que no escribe para la industria sino para sí misma: "Si tuviera que ceñirme al deseo del mercado terminaría escribiendo algo terrible. Me fío mucho más de mi instinto y de mi deseo".

"Pedestal moral"

La islandesa renuncia a la posibilidad de subirse a un "pedestal moral" desde el que impartir lecciones: "Mi papel como escritora no es transmitir mi opinión para tratar de convencer a los lectores, sino proporcionarles toda la información necesaria para que tomen sus propias decisiones. Es nuestra labor como escritores". "Hay muchos asuntos complejos —añade— que tienen una gran gama de grises, como la gestación subrogada, frente a otros, como una violación, que no acepta matices. Cada lector debe tener su propia opinión".

El ritmo y un comienzo impactante "son importantes, pero no es suficiente" para vender tantas novelas como vende ella. "Decidí no solo hacer una novela policiaca, quería abordar la dimensión psicológica de la historia y plantear por qué las personas actúan de cierta manera".

Para sus seguidores, manda un aviso sobre la evolución en la tensa relación profesional de los protagonistas Huldar y Freyja: "Puedo garantizar sin lugar a dudas que no se van a casar, porque si no se convertirían en dos personajes muy aburridos... sería una dinámica de aspectos muy mundanos que no aporta mucho al libro".