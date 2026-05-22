De un intento de suicidio al trono de Francia: el secreto de Eugenia de Montijo

El programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio ha repasado la figura de Eugenia de Montijo a partir del libro El hombre que no se quiso casar conmigo, de la historiadora Ana Fernández Pardo, que reconstruye su juventud y el vínculo sentimental previo a su matrimonio con Napoleón III.

La obra se centra en una etapa poco conocida de la aristócrata española, marcada por su educación entre España, Francia e Inglaterra y por una relación sentimental que se prolongó durante años en un contexto social muy rígido para las mujeres del siglo XIX.

La adolescente antes de convertirse en emperatriz

Fernández Pardo propone una mirada más humana de la figura histórica, alejándose del personaje consolidado en la memoria colectiva. En este sentido, subraya que "probablemente conozcas bien a la emperatriz Eugenia de Montijo, pero la emperatriz no existiría sin la adolescente, la condesita de Teba", una etapa que considera clave para entender su trayectoria posterior.

En el libro, Eugenia aparece como una joven preocupada por su futuro y por el amor, que intenta abrirse camino en una sociedad donde las mujeres de su posición tenían un margen de acción muy limitado. La historiadora la describe como una figura "cosmopolita, rebelde e imprudente", formada entre distintos países y con una educación poco habitual para una mujer de su época.

Familia, pérdida y carácter

La familia juega un papel decisivo en su personalidad. Su padre, al que estaba muy unida, muere cuando ella tiene 13 años, un hecho que marca profundamente su vida. Fernández Pardo recuerda que "era el ojito derecho de su padre y no pudo despedirse de él", ya que en ese momento se encontraba viviendo fuera de España.

Su madre aparece como una figura estricta, centrada en el futuro de sus hijas dentro de la alta nobleza. Según Fernández Pardo, "es una madre muy protectora, que intenta casarlas bien y lo consigue con las dos", condicionando así buena parte de sus decisiones vitales.

El primer amor de Eugenia

La investigación reconstruye una historia sentimental basada en cartas reales y crónicas de la época. Ese primer amor fue el futuro duque de Sexto, conocido entonces como Pepe Alcañices, con quien mantuvo una relación marcada por la espera y la indecisión.

Fernández Pardo explica que "la duda ya es suficiente motivo para que él no diera el paso", una falta de decisión que prolongó durante años una relación que nunca llegó a formalizarse en matrimonio.

El vínculo estuvo condicionado por las normas sociales del momento, que impedían a las mujeres expresar de forma directa sus sentimientos y obligaban a interpretar señales en un entorno lleno de códigos implícitos.

Un amor bajo los códigos del siglo XIX

La vida social de la época estaba regida por lenguajes simbólicos como el del abanico, las flores o las sombrillas, lo que añadía complejidad a las relaciones personales. En ese contexto, la propia Eugenia reflejaba en sus cartas la presión emocional que vivía, con expresiones como que "temía más al ridículo que a la muerte", una frase que, según la historiadora, refleja la intensidad de ese entorno social.

Esa presión constante derivó en un estado de incertidumbre prolongado durante casi una década, en la que la joven no podía tomar la iniciativa y dependía de decisiones ajenas para avanzar en su vida sentimental.

De la juventud al destino imperial

Tras esos años de espera, Eugenia terminaría casándose con Napoleón III y convirtiéndose en emperatriz de Francia, un giro que transformó por completo su posición en Europa.

Fernández Pardo defiende que su personalidad ya mostraba rasgos de liderazgo y modernidad, hasta el punto de considerar que "fue una mujer del siglo XX viviendo en el siglo XIX", por su capacidad de influir en la moda, la cultura y la vida política de su tiempo.

Durante su etapa imperial, impulsó tendencias como el uso del color malva y determinados estilos de vestimenta que marcaron la corte francesa.

El hallazgo de una historia olvidada

El origen del libro está en el hallazgo de una carta fechada en 1843 que abrió una investigación más amplia sobre su vida. A partir de ese documento, la historiadora reconstruyó una década completa de su biografía mediante correspondencia privada y crónicas históricas.

Fernández Pardo explica que "me topé con una carta que hablaba de sentimientos y de un intento de suicidio", y a partir de ahí trabajó con más de un centenar de fuentes documentales para dar forma al relato.