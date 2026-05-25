'Objetivo venganza': nada más y nada menos que una buena crónica del trumpismo

Durante años he renegado de una especie periodística muy concreta: el corresponsal español en Estados Unidos. Porque desde el día que me empecé a interesar por la política, el derecho y la sociedad de ese enorme país, me di cuenta de que en su mayor parte no hacían más que regurgitar lo que publicaban el New York Times y el Washington Post. Y desde que tenemos internet, para eso no hace ninguna falta pagar a nadie por vivir en Nueva York o Washington, sitios caros donde los haya. Especialmente por que enterarse de qué es y qué piensa Estados Unidos por lo que publican esos dos periódicos es como asumir que lo sabes todo sobre España porque lees El País.

Pero toda regla tiene su excepción, y en este caso esa es sin duda David Alandete. El corresponsal de ABC se ha trabajado la Casa Blanca durante años, logrando un acceso que ningún otro periodista español había conseguido jamás antes. Ayudado sin duda por la política de comunicación de Trump, claro está, que ha otorgado un acceso sin precedentes a la prensa; por mucho que los desprecie en público, habla más con los periodistas en un día que Joe Biden durante todo su mandato. Gracias a su profesión, y a su profesionalidad, Alandete es el más adecuado cronista del primer y agotador año de este segundo mandato de Trump.

Porque Objetivo venganza es eso, nada más y nada menos que una crónica periodística. No es un libro de tesis que te intente explicarnos a Trump de modo que al terminar sepas con seguridad qué va a hacer con Irán mañana y con Cuba pasado mañana. Tampoco es un análisis de por qué el electorado lo eligió, le dio la espalda y luego lo reeligió nuevamente. Ni un edicto moral que condene al presidente de los Estados Unidos al infierno o lo eleve a las alturas. Su mayor virtud es que no pretende ser otra cosa distinta de lo que es: la narración de los primeros meses del segundo Gobierno de Trump.

De hecho, cuanto más se aleja de la Casa Blanca peor libro es, porque es cuando Alandete más se parece al corresponsal español desgraciadamente estándar. Tanto la narración de los años de Trump fuera del poder, un tanto atropellada porque es más una introducción necesaria a lo que realmente nos quiere contar, como todo lo que escribe sobre cualquier asunto judicial, parece un resumen de lo que publica la prensa progresista de Estados Unidos. Quizá porque es una de mis mayores áreas de interés me irrita especialmente el trato que da al Tribunal Supremo, la imparcialidad del sectario fiscal especial Jack Smith, el periplo por los tribunales de las acusaciones de fraude electoral o los distintos procesos que sufrió Trump durante los años de Biden. No hay en ellos ni rastro de opiniones contrarias.

Pero afortunadamente, el grueso del libro no se dedica a eso, y la crónica del primer año de Trump resulta extraordinariamente amena porque por muchos peros que queramos ponerle al presidente de Estados Unidos lo que no podemos decir de él es que sea aburrido. Objetivo venganza me ha recordado un montón de episodios de ese frenético primer año que había tenido que borrar de la memoria para que me cupieran otros muchos que Alandete ha tenido que dejar fuera para que no le saliera la enciclopedia Espasa. Y descubre muchas interioridades que en España no se conocen, como la asombrosa influencia de la influencer Laura Loomer en los asuntos de estado.

Seguramente, para el lector español el mayor interés pueda residir en la narración en primera persona de los inusitados ataques que recibió el autor por el pecado de hacerle preguntas a Trump sobre nuestro país. Y cómo las airadas respuestas del republicano se trataron como si fueran las preguntas las que llevaran al presidente de Estados Unidos a pensar mal de España o, más bien, de nuestro corrupto y sectario Gobierno de izquierdas. No sólo por el propio Gobierno, que ya es grave, sino por el coro griego de la opinión sincronizada, para quienes el buen periodismo es pecado capital.

Leyendo este libro, además, resulta especialmente gracioso que los popes del sanchismo acusen de trumpista a Alandete, porque a pesar de su encomiable esfuerzo de imparcialidad deja clara la impresión de que no es muy favorable. Salvo en una cosa que claramente separa a Sánchez de Trump: el trato a la prensa de este último, su transparencia. No ha habido ningún otro presidente de Estados Unidos que haya hablado tanto con los periodistas ni que les haya abierto tantas puertas en la Casa Blanca. A cambio, los critica y los insulta. Pero en España nos enteramos sólo de lo segundo, por alguna razón.

Gracias en buena parte a esto, David Alandete nos ha podido contar una breve y amena historia de su primer año de mandato. Que sirve tanto para quienes no estuvieran muy atentos como para quienes sí lo hicimos pero, abrumados por el volumen de información que produce cada día Trump, nos viene bien un repaso de sus greatest hits.