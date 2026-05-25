Polémica por el falso suicidio de Daniel Hernán: "Resta credibilidad a los que intentamos combatir el delirio queer"

El panorama literario y digital en España se encuentra conmocionado tras desvelarse que el escritor Daniel Hernán Huerta fingió su propia muerte en redes sociales. El autor del ensayo Desqueerizar el anarquismo. Apuntes contra el relativismo posmoderno (La Rosa Negra) utilizó esta drástica simulación con el objetivo de promocionar su obra en contra de "la ideología transgenerista y queer", intentando culpar a colectivos trans y queer del país por su supuesto fallecimiento.

La farsa comenzó el pasado viernes con la publicación de una carta en redes sociales firmada por su supuesta hermana, Diana Huerta. El texto, que aún permanece visible en la página de Facebook de la editorial madrileña, culpaba directamente a "algunas personas procedentes del ámbito queer" de haber difamado y hostigado al autor durante catorce años. Además de denunciar un "boicot" a la presentación de la obra, la misiva aseguraba de forma tajante: "Estos individuos han logrado con su actitud algo mucho más grave: su muerte real".

La carta añadía: "Nadie debería ser sometido al odio del que ha sido víctima mi hermano -prosigue-. Estos sujetos deberían reflexionar sobre su comportamiento y entender que el odio solo no es la forma adecuada de resolver conflictos o dirimir diferencias ideológicas. La cancelación social debería ser desterrada del anarquismo, de una práctica y un pensamiento que son antiautoritarios y antipunitivistas".

Sin embargo, el engaño se desmoronó cuando el propio Daniel Hernán Huerta reapareció en un video publicado en el Instagram de su editorial y en diversas cuentas de X. Luciendo ropa deportiva y sosteniendo un ejemplar de su libro, el autor concluía su mensaje con la frase "estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo". Huerta se disculpó con sus allegados y arremetió contra quienes considera sus calumniadores, argumentando: "Me he visto forzado a poner en un platillo de una balanza mi muerte social y, en el otro, mi muerte ante todos vosotros; he tenido que defenderme y morir para haceros comprender esta situación que no deseo para mí ni para otros". Asimismo, expresó su deseo de que esta "muerte simbólica" logre abrir "un debate auténtico".

Antes de descubrirse el fraude, la falsa noticia desató una ola de indignación entre figuras públicas con posturas afines al autor, tales como Lucía Etxebarria, Paula Fraga, Juan Soto Ivars y José Errasti (coautor de Nadie nace en un cuerpo equivocado. Éxito y miseria de la identidad de género).

El suicidio fake de Daniel Hernán es una cagada como el monte Everest que resta credibilidad a los que intentamos combatir con argumentos el delirio queer. No entiendo en qué momento pudo parecerle buena idea este juego. Pido perdón por haberme creído el comunicado de la hermana. https://t.co/0SkwGNFfac — Jose Errasti (@Jose__Errasti) May 24, 2026

Un imbécil ha fingido su suicido en redes para promocionar su libro contra la ideología queer. El "comunicado de su hermana", donde achacaba la muerte a un linchamiento y supuesta cancelación, es falso. El otro día lo compartí por aquí. Lo dicho: un imbécil. — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) May 24, 2026

Daniel Hernán ha fingido un sv1cidi0 como estrategia de promoción de su libro. En su vídeo promocional explicativo afirma haberlo hecho por abrir un debate social necesario relativo a la cuestión transgénero. Es lamentable no solo la estrategia victimista, sino el borrado del… — Paula Fraga (@Paulafraga__) May 24, 2026

Tras la difusión del video de reaparición, el apoyo de estos intelectuales se transformó en indignación y rectificación pública. El columnista Juan Soto Ivars manifestó en sus redes: "Un imbécil ha fingido su suicido en redes para promocionar su libro contra la ideología queer. El 'comunicado de su hermana', donde achacaba la muerte a un linchamiento y supuesta cancelación, es falso. El otro día lo compartí por aquí. Lo dicho: un imbécil". Por su parte, José Errasti, psicólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, calificó el acto como una "performance" y declaró: "No entiendo en qué momento pudo parecerle buena idea este juego -reflexionó Errasti sobre el suicidio fake-. Pido perdón por haberme creído el comunicado de la hermana".