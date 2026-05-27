El comandante Ramón Vallés desmonta los mitos del miedo a volar y desvela los secretos de la aviación tras el 11-S

Ramón Vallés lleva media vida entre cabinas, aeropuertos y vuelos de largo radio. Piloto comercial y comandante, acaba de publicar Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante, un libro en el que recoge experiencias personales y responde a algunas de las dudas más frecuentes de quienes viajan en avión, desde el miedo a las turbulencias hasta lo que ocurre realmente al otro lado de la puerta de la cabina.

El libro ha pasado por Es la mañana de fin de semana de esRadio, donde Vallés ha explicado cómo nació su vocación y cómo ha cambiado una profesión marcada por la tecnología, la seguridad y la responsabilidad.

El miedo más común al subir a un avión

Si hay una preocupación que se repite entre muchos pasajeros es la turbulencia. Vallés intenta rebajar esa inquietud y desmonta una de las ideas más extendidas sobre el vuelo. "Una turbulencia nunca va a derribar un avión", asegura el comandante, que insiste en que el riesgo no está en el movimiento del aparato, sino en no seguir las indicaciones de seguridad dentro de la cabina.

Según explica, la mayoría de incidentes asociados a turbulencias no tienen que ver con la estructura del avión, sino con objetos o pasajeros que no van correctamente sujetos cuando la aeronave entra en zonas de inestabilidad.

Cómo cambió la aviación tras el 11-S

Los atentados del 11 de septiembre supusieron un punto de inflexión en la aviación comercial. Desde entonces, las cabinas pasaron a estar blindadas y el acceso quedó restringido de forma permanente.

Aun así, Vallés subraya que ese refuerzo de seguridad no ha eliminado la dimensión humana del vuelo. "Llevamos seres humanos que requieren respeto y atención", señala, al referirse a la relación que intenta mantener con los pasajeros antes y después de cada trayecto. También recuerda que la aviación actual convive con una exposición constante: cualquier incidente se difunde en minutos y genera una percepción amplificada de los riesgos reales del vuelo.

Una profesión que también tiene renuncias

El libro también se detiene en la parte menos visible de la aviación: los horarios cambiantes, las ausencias en fechas señaladas y una vida familiar condicionada por la operativa de los vuelos.

Vallés reconoce que es una profesión exigente fuera de la cabina, donde la planificación personal depende en gran medida de las rotaciones y los servicios asignados. Esa realidad, explica, obliga a reorganizar la vida cotidiana de forma constante y a asumir que no todos los momentos importantes se pueden compartir en casa. Para él, solo hay una forma de sostener una carrera así: "Con vocación y espíritu de servicio".