El orden para leer 'El cementerio de los libros olvidados' de Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón (1964, Barcelona - 2020, Los Ángeles) llegó a ser el escritor español más leído en todo el mundo después de Cervantes, con sus obras traducidas a más de cincuenta idiomas.

Escribió de gran éxito que mezclan misterio, aventura y emoción, entre ellas la saga de El cementerio de los libros olvidados, que arranca con La sombra del viento. En esa primera entrega, el argumento nos lleva a 1945, cuando un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja de Barcelona. Allí abre las puertas de El cementerio de los libros olvidados que da nombre a la tetralogía. Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y lo arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enredados en una trágica historia de amor.

Zafón defendió que los libros funcionan como un laberinto con múltiples accesos independientes y dejaba en manos del lector que comenzase por el que quisiera. Sin embargo, resulta más natural leer la saga en el orden de publicación.

La sombra del viento (2001) fue el inicio de todo, donde los lectores conocieron a personajes como Daniel Sempere, Julián Carax, Fermín Romero de Torres o el inspector Francisco Javier Fumero.

Después llegó El juego del ángel (2008), una precuela ambientada en los años 20. Su protagonista es David Martín, un escritor huérfano que malvive escribiendo novelas de misterio baratas bajo pseudónimo hasta que una suculenta e inusual oferta editorial le cambiará la vida. Por supuesto, aparecen ya algunos nombres de La sombra del viento, como la librería Sempere.

El prisionero del cielo (2011) es el puente perfecto entre las tramas de los dos primeros libros, alternando entre la Barcelona de 1957 y los oscuros años de la posguerra en 1939. Se revela qué pasó con David Martín o el pasado de Fermín Romero de Torres.

En El laberinto de los espíritus (2016) se atan todos los cabos sueltos de la tetralogía. Está ambientada principalmente en la Barcelona de finales de los años 50.

El universo de El cementerio de los libros olvidados se extendió en un quinto libro publicado de forma póstuma. Se trata de La ciudad de vapor (2020), una recopilación de 11 relatos complementarios que el autor quiso regalar a sus lectores. Resulta un homenaje perfecto al universo gótico de Barcelona.