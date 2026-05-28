La monja que lo arriesgó todo por su amor a los libros

Sor Juana Inés de la Cruz irrumpe en el siglo XVII como una de las figuras más singulares del barroco hispanoamericano. Monja, poeta y pensadora, convirtió el conocimiento en el eje de su vida y en una forma de libertad intelectual dentro del convento. Su historia es el punto de partida del libro Sor Juana Inés de la Cruz. Heroína del entendimiento, escrito por Juan Manuel Galaviz y editado por San Pablo.

La obra ha sido presentada en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde el editor de San Pablo, Rafael Espino, ha repasado las claves de una figura que, cuatro siglos después, sigue generando debate.

Una mujer frente a las ideas de su tiempo

En pleno siglo XVII, Sor Juana defendió el acceso de las mujeres al conocimiento en un contexto en el que el estudio estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Esa tensión atraviesa toda su biografía y su obra literaria.

"Se atrevió a desafiar una idea dominante en el siglo XVII, que las mujeres debían permanecer alejadas del conocimiento", explica Rafael Espino, que subraya que la autora defendió el estudio no solo en sus textos, sino también en su propia vida. Su formación estuvo marcada desde la infancia por el acceso a una biblioteca familiar y por figuras clave como su abuelo materno, que facilitó su contacto temprano con libros de historia, filosofía y poesía.

El convento como espacio de estudio

Su ingreso en la vida religiosa no puede entenderse únicamente desde la vocación espiritual. Según se ha explicado en el programa, el convento representó también una vía para mantener su actividad intelectual. "No tenía vocación para el matrimonio y no quería renunciar al estudio", recuerda el editor al repasar las propias palabras atribuidas a Sor Juana sobre su decisión de ingresar en la vida conventual.

Tras su paso inicial por las carmelitas descalzas, acabó en la orden de San Jerónimo, donde desarrolló gran parte de su producción literaria.

La última gran voz del Siglo de Oro

Sor Juana es considerada una de las cumbres de la literatura en español y la última gran figura del Siglo de Oro. Su obra abarca poesía, teatro y textos en prosa, con especial relevancia en el terreno de la lírica barroca.

En sus escritos abordó desde el amor y la condición humana hasta la reflexión intelectual y filosófica. También dejó una defensa explícita del acceso de las mujeres al saber en textos como la conocida Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Rafael destaca su versatilidad literaria y su capacidad para integrar tradición clásica, pensamiento religioso y elementos culturales de su entorno novohispano.

Una figura que sigue planteando preguntas

Más allá de su obra, el libro pone el foco en las preguntas que deja su legado en la actualidad: el acceso al conocimiento, el papel de la mujer en la cultura o la convivencia entre fe y pensamiento.

"¿Quién tiene el derecho al conocimiento? ¿Por qué limitar la educación de las mujeres?", plantea Rafael Espino al repasar la vigencia de su pensamiento. Sor Juana Inés de la Cruz, conocida también como la Décima Musa, permanece como una de las voces más influyentes del pensamiento hispanoamericano temprano.