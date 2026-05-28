Miguel de Los Santos publica su encuentros con Pablo Neruda, Mario Benedetti y Roa Bastos en América

En unos tiempos en los que los avances tecnológicos lo están cambiando todo, no viene mal echar un poco la vista atrás para recordar los fundamentos de cómo se hacen las cosas bien en esencia. En el ámbito del periodismo y la comunicación, el todoterreno mediático Miguel de los Santos supone un referente absoluto para ello.

A punto de cumplir 90 años este mes de julio, de los Santos no ha detenido su actividad. De hecho, lleva a la Feria del Libro de Madrid sus dos últimas obras, ambas publicadas por la editorial Pie de Página. Por un lado, la novela Flor de avispa y, por otro, Retratos en la otra orilla, una recopilación de entrevistas que este maestro madrileño y leyenda viva del periodismo plasmó, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en la la revista Antena de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Se compone de 27 encuentros con figuras clave de la literatura, la música, la política, el arte, el deporte… que marcaron toda una época y que contribuyeron a forjar una identidad común iberoamericana.

Retratos en la otra orilla reúne una notable selección de anécdotas profesionales y personales vividas en sus viajes por América para encontrarse con grandes personalidades como, entre otros, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Chabuca Granda, Mario Benedetti, Marilina Ross, Augusto Roa Bastos, Zico, Andrés Segovia o Joan Manuel Serrat. Todas ellas ilustradas con fotografías originales de cada momento y precedidas por una semblanza de cada interlocutor.

No son entrevistas al uso, son auténticos diálogos narrativos en los que el contexto cobra tanta fuerza como las palabras del entrevistado y el entrevistador. Así va surgiendo, con pinceladas certeras pero muy literarias, un auténtico caleidoscopio de países, ciudades y culturas, en una época en la que había tiempo para el análisis y la reflexión.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, Miguel de los Santos subraya que los años en los que se produjeron los encuentros que recoge Retratos en la otra orilla "fueron para el periodismo un tanto difíciles, porque la tecnología no era la que es hoy, pero al mismo tiempo tenían el encanto de la aventura, de la improvisación, del riesgo… y eso no se puede olvidar y precisamente de eso está empapado este libro". El célebre presentador de radio y televisión revela que "de manera literaria trato de trasladar al lector lo que era el hecho periodístico de aquella época con todas sus consecuencias y, al mismo tiempo, también plasmar esa vocación mía por lo hispánico, que algún día se convertirá en una unidad, en una patria, en lo que me gustaría llamar la patria hispana". También confirma que "todos y cada uno de los relatos tienen un toque literario" ya que "lo que he hecho es convertir aquel momento periodístico, aquella información, en un relato literario para que el lector no solamente conozca los personajes, sino que entienda cuáles eran su realidad, su contexto y la impresión que a mí me provocaron", por eso "cada uno de ellos constituye una anécdota por sí misma".

Una leyenda de la comunicación en España y América

Miguel de los Santos es una de las voces más icónicas de la comunicación en España. Con más de seis décadas de trayectoria, ha destacado como periodista, presentador de radio y TV.

Trabajó en la SER, donde creó programas célebres y donde fue la primera voz en los informativos tras la apertura de la libertad de prensa acontecida en los años 60.

En TVE presentó formatos de gran éxito como La Gran Ocasión y ha producido numerosos documentales como la serie América Total. Ha cubierto eventos internacionales como Eurovisión, el Festival Viña del Mar y la gala de los Óscar. Cuenta con una extensa lista de galardones como, entre muchos otros, Antena de Oro, Micrófono de Oro, Premio Ondas, Premio Iberoamericano de Periodismo de la Fundación Carlos III o la Medalla de Oro en el Festival de Nueva York.

La trama de su novela Flor de avispa se desarrolla en la convulsa Nicaragua de la Revolución sandinista, en la que un sacerdote en busca de redención se refugia en la selva y en el anonimato, donde consigue congregar a su alrededor toda una serie de almas errantes al tiempo que cuida de un recién nacido abandonado.

Miguel de los Santos participa el viernes 28 de mayo en la Feria del Libro firmando ejemplares de 19:00 a 21:00 en la caseta 150.