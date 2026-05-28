El milagroso periplo del mayor fenómeno editorial español desde Cervantes

La partida prematura de Carlos Ruiz Zafón nos dejó huérfanos de su magia, privándonos de miles de páginas que habrían nacido de su sensibilidad y amor incondicional por los libros. La sombra del viento supuso un terremoto editorial, un fenómeno literario que le convirtió en el español más leído del mundo después de Cervantes. Se daba inicio a la exitosa tetralogía El cementerio de los libros olvidados. Su protagonista, Daniel Sempere, encontraba un libro que cambiaría su vida para siempre, marcando el inicio de un viaje que también emprenderíamos sus lectores. ¡Qué bien escribía Ruiz Zafón!

Carlos Ruíz Zafón.

La intrahistoria de esta novela es bastante curiosa. La recuperamos para celebrar su 25 aniversario. Zafón se inició en la literatura como autor de novela juvenil. Marina, que hoy se recomienda en la mayoría de institutos de nuestro país, ganó el Premio Edebé. La dotación económica que le acompañaba le permitió mudarse a Los Ángeles para cumplir el sueño de trabajar en la industria del cine. La escritura le apasionaba en todas sus formas, también con aspecto de guion.

Quiso probar suerte con una novela para adultos y desde la ciudad estadounidense participó en el Premio Fernando Lara de Novela en el 2000. No ganó. Pero Terenci Moix, miembro del jurado, notó un pálpito. Ese manuscrito, titulado La sombra del viento, merecía ver la luz y se publicó el 22 de mayo de 2001 en una edición bastante modesta, sin apenas promoción. Las buenas críticas llegaron solas y el engranaje del boca-oreja echó a andar.

Alemania, el impulso internacional

Su impulso definitivo llegó en Alemania, cuando el ministro de Asuntos Exteriores Joschka Fischer recomendó de forma apasionada La sombra del viento en un programa de televisión sobre libros. "Una vez que lo abres, el mundo exterior desaparece", opinó. Al día siguiente, se agotaron todos los ejemplares disponibles del país. De pronto, era la novela de la que todo el mundo hablaba, en España y en el extranjero. Fue un amor colectivo. Los lectores la lucían en el metro, en la playa, en los aeropuertos… Se convirtió en un fenómeno literario mundial y vendió más de 15 millones de ejemplares.

Jesús Badenes, director general de División Editorial en el Grupo Planeta, recuerda con entusiasmo —desde el Ateneo de Barcelona, mítico escenario de la novela— aquellos primeros pasos. "Veinticinco años después se sigue vendiendo. Es el fenómeno más impresionante que hemos visto de un escritor español", asegura. "Hay más de 50 millones de ejemplares en casas de lectores y bibliotecas", añade.

Badenes recuerda a Zafón como "una persona tremendamente inteligente, sensible y muy reflexiva", que llenaba "de elementos filosóficos" sus páginas, reflexiones que "a veces nos hacen reír y otras, pensar".

53 idiomas traducidos

La sombra del viento ha vivido un periplo único y ha sido traducida a 53 idiomas, incluidos el coreano, el armenio, el ruso o el mandarín. El escritor catalán siempre defendió que era "un homenaje a los libros y a los que participan en ellos, desde lectores, a editores o libreros". Lo hizo creando una novela que, a su vez, "combinaba todos los géneros clásicos en uno". "Es un libro de libros", dijo en una ocasión. Por ello siempre se negó a su adaptación cinematográfica.

Ediciones en distintos idiomas de 'La sombra del viento'

Emilio Rosales, hoy director editorial de Ediciones Destino, fue su primer editor. "Fue un libro que es un sueño, símbolo de la pervivencia de los libros y de la memoria. En sus personajes estaba Carlos, el inocente, sensible e inteligente; y también el avispado, alegre y hasta descreído", recuerda. "Es un clásico del siglo XXI. El escritor español más leído desde Cervantes ha sido una escuela para una generación de editores. Nos enseñó que un libro puede ser infinito".

Edición especial

Para celebrar los 25 años de La sombra del viento, la editorial Planeta ha lanzado una edición especial con los cantos pintados, en un intento de resultar atractiva a las nuevas generaciones. Sería una tremenda lástima que no conociesen al entregado y locuaz Fermín Romero de Torres, ese dolor tangible de Julián Carax, la misteriosa Nuria Monfort o el despreciable inspector Francisco Javier Fumero. "Siento una envidia tremenda por todos los que ahora pueden leerlo por primera vez", dice Nelleke Geel, la editora de la versión de Países Bajos.

Además, el 18 de noviembre verá la luz una edición especial, ilustrada por Pedro Oyarbide, que contará con desplegables y elementos tridimensionales. Será una edición liderada por Planeta y publicada simultáneamente en diez países.