El inesperado protagonista de 471 millones de años que arrasa en la literatura infantil

Un objeto inanimado puede convertirse en narrador, testigo y protagonista de toda una vida... incluso si esa vida dura cientos de millones de años. Esa es la premisa de Kö: La historia más grande jamás contada, un libro infantil que transforma el recorrido de una piedra en una aventura con tintes filosóficos, humor y referencias literarias.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, los autores Care Santos y Adrián Olmedo han explicado cómo nació la idea de dar voz a un personaje que no habla, pero que observa y piensa a lo largo de millones de años mientras atraviesa distintas etapas de su existencia. La propuesta parte de una mirada poco habitual en la literatura infantil, donde un elemento aparentemente simple se convierte en eje de una historia compleja.

Una piedra que recorre millones de años

El punto de partida es imaginar qué ocurre si una piedra pudiera contar su propia biografía. A partir de ahí, el relato arranca en una erupción volcánica y avanza hasta terminar en manos de un niño. "La piedra tiene mucha experiencia, ha tenido muchos años para pensar y reflexionar", explican los autores, que subrayan que esos 471 millones de años permiten construir una perspectiva muy distinta del mundo.

Aunque no habla, el personaje reflexiona a lo largo de la historia, y ese silencio se convierte en una forma de pensamiento que vertebra todo el relato.

Un viaje con estructura clásica

La obra se apoya en el viaje del héroe de Joseph Campbell, con distintas etapas de transformación. La piedra atraviesa escenarios muy diversos y se encuentra con personajes como animales o el llamado "sabio de la laguna", que actúa como guía en determinados momentos.

El relato combina elementos naturales y fantásticos para construir una aventura pensada para el público infantil, pero con capas de lectura más profundas.

Humor y reflexión sobre el presente

El humor es uno de los elementos centrales del libro. Los autores han querido evitar un tono solemne y apostar por una narración más ligera.

"La vida sin sentido del humor no sería lo mismo", señalan. Además, el libro introduce una idea recurrente: la tendencia a vivir pendientes del futuro y olvidar el presente, integrada en la propia experiencia de la piedra.