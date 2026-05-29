La Feria del Libro de Madrid propone este año una programación atravesada por el humor, la sátira y la ironía como formas de lectura crítica bajo el lema Leer y reír: dos formas de resistir. Habrá mesas redondas, coloquios, talleres y, por supuesto, firmas de más de 200 autores.

Andrés Amorós, director de Música y Letra y crítico literario de Es la Mañana de Federico, firmará ejemplares el sábado 30 de mayo, de 12:30 a 13:30 horas en la caseta 295; y el domingo 14 de junio, de 12:00 a 14:00 horas, en la caseta 262. Dedicará, entre otros, libros como El arte del toreo, Retratos o Filosofía vulgar, la verdad de los refranes.

El cineasta José Luis Garci, uno de los Cowboys de Medianoche de esRadio, acudirá a la feria el sábado 30 de mayo, de 12:00 a 14:00 horas, en la caseta 341. Pedro Fernández Barbadillo acudirá a la feria el viernes 12 de junio, de 17:00 a 19:00 horas, en la caseta 90; y el sábado 13 de junio, de 17:00 a 18:00 horas, en la caseta 127.

José Manuel Puertas, director de Tirando a Fallar de esRadio, firmará el sábado 30 de mayo, de 18:30 a 20:30 horas, y el domingo 31 de mayo, de 12:00 a 14:00 horas, en la caseta 172.

Otros autores superventas que seguro acaparan todas las miradas son Sonsoles Ónega (domingo 31 de mayo, sábado 6 de junio, domingo 7 de junio, sábado 13 de junio y domingo 14 de junio); el trío detrás de Carmen Mola (sábado 30 de mayo, domingo 31 de mayo, sábado 13 de junio, domingo 14 de junio); Isabel San Sebastián (domingo 7 de junio, sábado 13 de junio y domingo 14 de junio) o Eduardo Mendoza, el autor más vendido durante el pasado Sant Jordi (viernes 12 de junio, sábado 13 de junio y domingo 14 de junio).

Otros rostros muy conocidos para los lectores que se acercarán al Retiro durante varios días serán Clara Sánchez, Manel Loureiro, Paloma Sánchez-Garnica, Lorenzo Silva, Javier Sierra, Juan del Val, Julia Navarro, Fernando Aramburu o Juan Gómez-Jurado.

La Feria del Libro de Madrid reunirá a algunos de los autores infantiles más leídos del país, como Roberto Santiago y Pedro Mañas, mientras que en novela juvenil y romántica tendremos a Blue Jeans, Alice Kellen, Alexandra Roma, Joana Marcús, Alba Zamora o Sara Hernández.

El panorama internacional estará representado por algunos de los autores más punteros, como la reina del nordic noir Yrsa Sigurdardóttir; Janice Hallett, la nueva reina del misterio; o Kathryn Stockett, autora de Señoras y criadas.

Humor

Otros destacados serán Jonathan Coe, uno de los principales representantes de la sátira británica contemporánea; David Safier, novelista y guionista alemán, autor de algunas de las novelas humorísticas más leídas de las últimas décadas; y Maitena, referente internacional del humor gráfico argentino. Participarán también Bob Pop, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Giuseppe Caputo, Rodrigo Cortés, Edu Galán, Nina Lykke, Beatriz Serrano, Joaquín Reyes, Pantomima Full, Eva Hache, Julián Génisson, Álvaro Carmona, Raquel Gu, Alberto Montt, Leila Guerriero, Jon Bilbao o Rodrigo Fresán, entre otros.

Todas las firmas se pueden consultar en la página oficial de la Feria del Libro.