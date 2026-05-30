Muere a los 104 años el filósofo y sociólogo Edgar Morin

El intelectual Edgar Morin, considerado uno de los pensadores más destacados de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, ha fallecido a los 104 años. Según ha confirmado su familia al diario Le Monde, el creador de la teoría del pensamiento complejo deja un enorme vacío en el ámbito académico internacional, donde sus postulados han sido estudiados durante décadas.

Nacido en París el 8 de julio de 1921 en el seno de una familia judía sefardita con raíces en Tesalónica y orígenes italianos, Morin tuvo una trayectoria vital marcada por los grandes episodios bélicos y políticos de Europa. Durante su juventud, se enroló en la Resistencia para combatir la ocupación nazi en Francia. En esa época convulsa, se afilió al Partido Comunista, una decisión habitual entre ciertos sectores de la intelectualidad de la época.

Sin embargo, su compromiso ideológico experimentó un punto de inflexión fundamental. Al tomar conciencia de la deriva dictatorial y criminal del sistema soviético, Morin se desencantó del comunismo estalinista y abandonó la militancia en el partido. Aunque a lo largo de su vida siguió considerándose un hombre de izquierdas, su rechazo al totalitarismo y al dogmatismo se convirtió en una constante que influyó profundamente en su posterior producción teórica y sociológica.

En el terreno estrictamente académico, su contribución más trascendental es El Método (cuyo título original es La Méthode), un proyecto monumental compuesto por seis volúmenes publicados entre 1977 y 2004. En esta obra, que tardó casi tres décadas en concluirse, el intelectual sentó las bases del pensamiento complejo, una aproximación epistemológica que buscaba interconectar disciplinas aparentemente dispares como la física, la biología, la cibernética y la sociología, alejándose de las visiones reduccionistas de la ciencia.

Con anterioridad a esa magna obra, el sociólogo ya había dejado su impronta investigadora. En 1950 ingresó en el Centro Nacional de Estudios Científicos (CNRS, por sus siglas en francés), organismo en el que cuarenta y tres años después alcanzaría el prestigioso cargo de director emérito de investigación. Durante esos años, publicó otros textos esenciales como La Rumeur d'Orléans en 1969, sobre los efectos perniciosos del rumor en la sociedad, y Le Paradigme perdu: la nature humaine en 1973, donde vinculó biología y antropología.

La vocación docente fue otro de los pilares de su extensa carrera profesional. Morin impartió clases en lugares tan diversos como Santiago de Chile durante los años sesenta y, posteriormente, en la ciudad estadounidense de San Diego, en California. Fue precisamente en este último destino académico, alejado de las rígidas estructuras europeas, donde encontró el ecosistema adecuado para desarrollar los cimientos de su teoría, dejando un legado humanista que transformó definitivamente la sociología y la filosofía modernas.