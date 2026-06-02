Andrés Amorós rescata un clásico de la conquista: "Es la mejor historia de España"

Andrés Amorós ha reivindicado en Es la Mañana de Federico la vigencia literaria e histórica de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, una obra que ha definido como "un libro absolutamente excepcional" y "la mejor historia de España".

Durante su intervención en esRadio, el crítico literario ha comentado la nueva edición publicada por Libros del Asteroide, preparada por Lorenzo Martín del Burgo, con introducción de Jordi Gracia y epílogo de Andrea Martínez Baracs. Amorós ha defendido tanto la selección de textos como la actualización lingüística de la obra para acercarla al lector actual. "No pasa nada, siempre que se haga con respeto, con cuidado y bien", ha afirmado.

El colaborador ha destacado especialmente el valor testimonial del libro de Bernal Díaz del Castillo, al que ha definido como una "historia desde abajo". "No los héroes, sino el pueblo, todos los soldados, cómo se vive de verdad", ha explicado. A su juicio, la gran fuerza de la obra reside en que "te lo crees" porque el autor "estuvo allí" y relata "cosas buenas y cosas malas" con enorme detalle.

"Parece una Ilíada y una Odisea españolas"

Amorós ha recordado que Bernal Díaz del Castillo participó en la expedición de Hernán Cortés con apenas 23 años y vivió dos décadas en América antes de comenzar a escribir sus memorias ya en la madurez. "De los 550 que fueron a México sobrevivieron cinco", ha señalado, subrayando el carácter épico de aquella empresa.

El crítico ha asegurado que muchos episodios del libro "son comparables y más divertidos que una novela picaresca" y ha llegado a definir la obra como "una especie de Ilíada y Odisea españolas, pero mezcladas". También ha destacado la calidad literaria del castellano empleado por Bernal Díaz: "Escribe de maravilla y tiene un lenguaje castizo castellano de la época".

En su análisis, Amorós ha defendido además que el libro desmonta muchos tópicos de la llamada leyenda negra sobre la conquista española. "Esto es un antídoto contra la leyenda negra evidente", ha afirmado.

La fascinación por México y la figura de Cortés

Durante su intervención, Amorós ha subrayado la fascinación que sintieron los españoles al llegar a México y ha recuperado uno de los pasajes más conocidos de la obra: "Nos quedamos admirados. Decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís".

El escritor también ha reivindicado la complejidad de figuras históricas como Hernán Cortés o Moctezuma y ha resaltado el mestizaje presente en toda la narración. "No eran santos, pero sí eran héroes, absolutamente", ha asegurado sobre los conquistadores españoles.