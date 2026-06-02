La escritora estadounidense Kathryn Stockett recibió más de sesenta noes antes de que una editorial decidiera apostar por su manuscrito. Tras ver la luz en 2009, Criadas y señoras vendió más de 10 millones de copias, pasó más de 100 semanas en la lista de los libros más vendidos de The New York Times, fue traducida a más de 40 idiomas y fue adaptada con éxito al cine. "Fui testaruda", reconoce la autora. "Las sesenta cartas rechazando mi trabajo aún siguen en algún cajón de mi casa como prueba de que sucedió".

Quince años después, está en España presentando su segunda novela, El club de las indomables (Planeta), una historia que explora temas de gran calado como "la discriminación, el racismo o la hipocresía". En este tiempo no ha dejado de escribir, pero reconoce que ha sido un periodo complicado, incluso "paralizante". "Mi editorial me despidió porque no fui capaz de entregar un nuevo libro en diez años", confiesa.

"Cuando comencé a escribir Criadas y señoras, vivía en Nueva York y fue justo después de los atentados del 11 de septiembre. Echaba mucho de menos a mi familia. Comencé a escribir esa historia para volver a escuchar las voces de mi infancia. Realmente era una historia que yo estaba escribiendo para mí misma, para reconectarme con mi infancia y con la familia a la que tanto echaba de menos", recuerda la autora de bestsellers. En esta segunda novela, sin embargo, no estaba sola frente a la hoja en blanco: "Conmigo tenía un contrato, tenía una editorial, tenía las expectativas de los lectores y las lectoras, los críticos... El proceso se tornó de vez en cuando algo paralizante, diría yo". Hasta que no sintió que la novela tenía "alma", no la entregó.

Leyes de esterilización

El detonante de la historia fue el hallazgo, durante el proceso de documentación, de una ley en la década de los 20 del siglo pasado que permitía detener a personas por la calle, sobre todo mujeres, y practicarles una cirugía sin consentimiento para esterilizarlas. "La ley fue promulgada en Mississippi en 1927 y legalizaba la esterilización de personas que, por ejemplo, sufrían epilepsia o lo que hoy conocemos como autismo. También a aquellas personas a las que se les consideraba débiles mentales. Me causó enorme conmoción. No solo se aplicaba en Mississippi sino que la mayoría de los estados contaban con leyes parecidas. En California, esta ley de esterilización se llevaba a cabo con tal éxito que Adolf Hitler le pidió al director de la Sociedad de Eugenesia que visitara Alemania para que hiciera una demostración de cómo se ejecutaba", cuenta Kathryn Stockett.

"No había leído nada de esto, ni en libros de historia ni en la literatura estadounidense. A medida que seguía documentándome, me di cuenta de que estas leyes sobre todo afectaban a mujeres pobres que no tenían los medios para defenderse; a mujeres, por ejemplo, que hubieran tenido hijos fuera del matrimonio y sobre todo, y esto es lo peor en el sur de Estados Unidos, a las que se consideraba promiscuas. Era legal para las fuerzas del orden detener a una mujer por la calle porque tenía una apariencia promiscua. Partía del denominado Plan Americano, que se promulgó a partir de la Primera Guerra Mundial porque muchos soldados volvieron del campo de batalla con sífilis o gonorrea y, por supuesto, se culpó a las mujeres de ese tipo de enfermedades". Las leyes, recuerda la autora, se siguieron ejecutando hasta los años 90.

También se persiguió la homosexualidad: "Se la tipificaba como una enfermedad. No podían vivir su vida de manera abierta en la sociedad. Había muy pocos sitios donde podían hacerlo. La homosexualidad era ilegal en Mississippi y los hospitales llevaban a cabo las denominadas terapias de conversión. Comenzaron a hacer uso de experimentos terroríficos en hombres y me pareció una realidad terrible y muy triste".

Con perspectiva

Le gusta recurrir a historias del pasado para abordarlas con la perspectiva que da el tiempo. En esta ocasión, la novela arranca en Mississippi, en 1933. Meg, de once años, vive en un orfanato desde que su madre desapareció una Nochebuena sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, la esperanza de que regrese a buscarla se desvanece, y la vida en el orfanato se vuelve cada vez más dura.

Mientras tanto, Birdie, una joven fuerte y rebelde, llega a Oxford en plena Gran Depresión para pedir ayuda a su hermana, ahora casada con un influyente banquero de la alta sociedad. Su objetivo es salvar la finca familiar y escapar de la ruina que amenaza con devorarlo todo. En su vida se cruzará Charlie, la madre de Meg, una mujer dispuesta a luchar contra cualquier obstáculo para recuperar a su hija.

Las mujeres tirarán de coraje para sobrevivir. "¿Hasta qué punto somos capaces de llegar para buscar, por ejemplo, al hijo que hemos perdido? Como mujeres somos capaces de entregar nuestras propias vidas por nuestros hijos. Las protagonistas del libro encuentran la fortaleza para enfrentarse a esa sociedad tan difícil. Somos mucho más fuertes una vez que estamos juntas".

Ley del aborto

La autora señala a las mujeres como las grandes víctimas de cualquier crisis. "No tiendo a hablar mucho de política, sobre todo en Estados Unidos, porque es un tema tremendamente polarizante, pero pienso que las mujeres en este momento en Estados Unidos están perdiendo sus derechos, sobre todo en materia de salud tras la revocación de la ley del aborto", expresa la estadounidense, que invita a las mujeres a "luchar por los derechos que tenemos porque nos los pueden arrebatar con muchísima facilidad".

A pesar de los temas tan complicados que aborda con esta novela, Stockett salpica sus páginas con un humor ácido que ayuda a digerir la dureza de la época. "La vida es muy divertida y tenemos necesidad de reír. El sentido del humor es, sin lugar a dudas, fundamental".

Defiende que la literatura es "una máquina del tiempo" que ayuda a empatizar con otras personas. "Yo creo que nuestro rol como escritores es justamente acompañar a los lectores por ese viaje para ser capaces de ponernos en el papel de los demás. Me parece que es un rol muy importante".

Con su visita a España, en la que aprovechó para encontrarse con sus lectores en la Feria del Libro de Madrid, Stockett inicia una gira de promoción por Europa muy intensa que la llevará por ocho países durante un mes.