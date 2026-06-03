El homenaje de Guillermo Balmori al Hollywood más elegante: "Cada actor tenía su estilo"

Guillermo Balmori ha presentado este lunes en Es la Mañana de Federico, de esRadio, su nuevo libro, Los hombres más elegantes de Hollywood, una obra en la que repasa el estilo y la influencia estética de algunas de las grandes estrellas masculinas del cine clásico.

Durante su intervención junto a Federico Jiménez Losantos e Isabel González, el escritor, editor, abogado e historiador cinematográfico ha explicado que el proyecto nació casi por petición popular, después del éxito de un volumen anterior dedicado a las actrices de Hollywood. "La gente decía: ‘Oye, ¿por qué no haces uno de los chicos?’", ha recordado Balmori.

El autor ha confesado que al principio dudaba de la idea porque consideraba que la elegancia masculina clásica podía resultar demasiado homogénea. "Decía: ‘Los chicos son todos de esmoquin y al final iban muy parecidos’", ha señalado. Sin embargo, tras comenzar la investigación, descubrió que cada actor imprimía un estilo completamente distinto incluso vistiendo prendas similares. "No es lo mismo ver a Fred Astaire con un esmoquin que a Cary Grant o a Charlton Heston", ha afirmado.

Balmori también ha explicado que su interés por la moda y la elegancia viene de familia. "Mi familia tiene en Burgos una tienda que se llama Serrano, una de las tiendas señeras de España", ha comentado durante la conversación.

Gary Cooper, símbolo de elegancia

Uno de los nombres que más protagonismo ha tenido durante la charla ha sido el de Gary Cooper, uno de los actores favoritos tanto del autor como de Federico Jiménez Losantos. Balmori ha destacado que el intérprete reunía una combinación muy particular entre sofisticación y rudeza. "Tenía esa mezcla del hombre sofisticado, pero a la vez el hombre campestre", ha explicado.

El historiador cinematográfico ha relatado además cómo la condesa Di Frasso —"que ni era italiana ni se llamaba Di Frasso"— influyó decisivamente en la imagen pública de Cooper enseñándole "la exquisitez", desde la forma de vestir hasta pequeños detalles de comportamiento.

Durante la conversación también han salido a relucir otras prendas icónicas de la historia del cine, como la gabardina de Humphrey Bogart en Casablanca, el sombrero relacionado después con Borsalino o la cazadora de cuero de Marlon Brando en Salvaje. "El póster de él con la moto es icónico", ha destacado Balmori.

El autor ha defendido además que la elegancia masculina de aquella época estaba muy influida por las élites europeas. "Van vestidos de europeos, de los ingleses, italianos sobre todo", ha explicado, antes de lamentar la desaparición progresiva de aquel estilo clásico.

La revolución de Clark Gable

Otro de los momentos más comentados de la intervención ha sido la anécdota sobre Clark Gable en Sucedió una noche. Balmori ha recordado que el actor apareció en una escena sin camiseta interior, algo muy poco habitual en la época.

"La gente se quedó convulsionada y cerraron fábricas de camisetas porque la gente ya no quería llevar la camiseta", ha contado. Según ha añadido, la popularidad de la camiseta interior no se recuperó hasta años después gracias a Marlon Brando en Un tranvía llamado deseo.

Preguntado por la posibilidad de realizar una segunda parte centrada en décadas posteriores, Balmori se ha mostrado escéptico. "Yo creo que se pararon en el 65", ha afirmado entre risas al hablar del final de la gran elegancia masculina en Hollywood.