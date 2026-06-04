La reina del 'cozy crime' reta a los niños: "Ven las noticias, claro que pueden leer sobre crímenes"

Janice Hallett es una celebrada autora británica llamada a ser, según la crítica, la sucesora de Agatha Christie. No solo escribe novelas de misterio, sino que rompe con las reglas del género. Con su debut, La apelación, propuso al lector dejar de ser un mero espectador para ponerse al frente de la investigación y encajar las piezas de un rompecabezas de correos, mensajes de WhatsApp, cartas e informes policiales. Tuvo tantísimo éxito que ya es su seña de identidad.

Tras conquistar al público adulto y convertirse en un fenómeno de ventas internacional, prueba suerte con la literatura infantil. Sin modificar su estilo, plantea a los más pequeños un gran desafío intelectual. Lo hace, además, apelando a la nostalgia, con una novela que viaja a los campamentos de los años 80. "Los niños son muy abiertos de mente, mucho más que los adultos. Piensan en cosas que a lo mejor un adulto no pensaría, porque además tienen tiempo para pensarlo. Cuando crecemos, al final siempre estamos corriendo. Ellos son sofisticados y buscan retos. Muchas veces les hablamos tomándolos por tontos y son capaces de grandes cosas", dice la autora a Libertad Digital.

"La ficción también puede ser un espacio seguro para explorar temas de los que los niños oyen hablar en las noticias"

La escritora bestseller reconoce que nunca había tenido "la ambición ni la aspiración de escribir para niños" hasta que una lectora le sembró la idea. "En una presentación de libros, la madre de un niño de 12 años me dijo que su hijo odiaba los libros y odiaba leer, pero cogió mi ejemplar de La apelación y lo leyó por completo. Tres años más tarde, publiqué".

Una caja llena de misterios

Una caja llena de misterios comienza cuando Ava y Luke, dos hermanos, encuentran una caja en el ático llena de cartas, diarios, recortes de periódico, informes de policía y grabaciones secretas sobre un asesinato que nadie ha podido resolver durante años. Está indicado para niños de entre 10 y 12 años. "Ven la televisión, las noticias, consultan internet. Oyen hablar de crímenes igual que nosotros. Mientras lo hagas de forma apropiada, puedes hablar de cualquier tema en un libro con niños", asegura. De hecho, insiste en que la intriga y el misterio no están supeditados a las escenas violentas o las descripciones escabrosas. "No hay nada de sangre. Es un puzle, un rompecabezas. La ficción también puede ser un espacio seguro para explorar temas de los que oyen hablar en las noticias".

La reina del cozy crime se documenta leyendo informes y testimonios de crímenes reales para averiguar sus motivaciones y tratar de entender los porqués.

Este libro, además, es un homenaje a la era analógica. "Muchos niños están obsesionados con las pantallas. Ahora toman mi libro, en papel, y deben descubrir un misterio en el que hay documentos diferentes, desde cartas a informes escritos". El hecho de ambientar parte de la trama en los 80 permite que los jóvenes asistan a un choque cultural muy sugerente, pues descubrirán desde un walkman a una cabina de teléfono. "Pienso que este libro atrae a los adultos que leen junto a los niños porque hay un elemento de nostalgia. Para los niños, es como una investigación histórica de cómo era la infancia entonces".

Traumas de la infancia

Paralelamente a la resolución del misterio, los jóvenes lectores asisten a situaciones que pueden serles del todo comunes, como las relaciones entre hermanos o el divorcio de unos padres. Dice Hallett que aspira a que sus libros puedan ser "refugio". "Los protagonistas están en un punto traumático de su infancia y lo están leyendo niños que experimentan eso. Es muy interesante cómo la lectura puede ayudarte a sobrellevar los traumas".

Esta novela es heredera de cualquiera de las entregas de Los cinco, de Enid Blyton. "Soy muy fan. Es un honor que mis libros se comparen con ellos. Hoy en día, podemos criticar merecidamente algunas cosas de Blyton, pero nadie cuenta historias tan bien como las contaba ella. La forma que utilizaba las palabras es hipnótica."

No es la primera vez que Hallett visita España. "Me parece que hay mucha pasión", reconoce con una sonrisa. "Además, no hay nada mejor que Cervantes y Don Quijote, es como la raíz de la narrativa. Una historia escrita hace tanto tiempo que apela a hoy en día, con su humor y sus personajes, es algo fascinante".

La lista de reconocimientos de la autora no hace más que crecer. La apelación le valió el prestigioso premio CWA Dagger Award; El código Twyford ganó en la categoría de mejor crimen del año en los British Book Awards; El misterioso caso de los Ángeles de Alperton, mejor libro de misterio del año según The Sunday Times, The Telegraph, The Guardian y The Financial Times; y El examinador, la mejor novela negra del año para Waterstones y The Financial Times. Todos han sido publicados en España por Ático de los Libros y muchos están en fase de negociación para adaptarse al mundo audiovisual.