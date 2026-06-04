Las memorias póstumas de Virginia Roberts contra Epstein: "Yo no quería dinero. Yo quería justicia"

Virginia Roberts Giuffre quería que sus memorias, en las que cuenta cómo funcionaba la red de explotación de menores de Jeffrey Epstein y de su cómplice Ghislaine Maxwell, se publicasen de forma póstuma. "Deseo de todo corazón que esta obra se publique, al margen de cuáles sean mis circunstancias en el momento de hacerlo", escribió a su editora Amy Wallace, antes de quitarse la vida. Murió el 25 de abril de 2025 y pocas semanas después se publicó su diario. Ahora, está disponible en español bajo el título La chica de nadie (Planeta).

"Virginia era una de las personas más generosas y cariñosas que he conocido nunca. Era una mujer fuerte y decidida. And esa fuerza es la que me permitió, por indicación suya, narrar toda su historia y, lo que es más importante, investigarla, confirmarla y, en última instancia, ayudar a crear el relato inspirador pero descorazonador que ahora sostienes en tus manos", escribe Amy Wallace en La chica de nadie. "Querías que el mundo supiera quién era de verdad, para que los supervivientes de abusos sexuales que leyeran sus palabras se sintieran menos solos", añade.

Virginia Roberts se hizo famosa, muy a su pesar, tras romper el silencio en el caso Epstein-Maxwell. En La chica de nadie cuenta cómo se vio atrapada en una red de abusos de menores cuando era adolescente. Su vida fue complicada desde niña. Creció en Florida, en un entorno familiar violento, marcado por el alcoholismo. Temía seis años cuando su padre comenzó a abusar de ella por las noches. "De noche, en la oscuridad, yo me mantenía en guardia. Mi padre no entraba siempre en mi habitación, pero cada noche temía que lo hiciera. La puerta crujía al abrirse, dibujando una franja de luz procedente del pasillo, y las bisagras chirriaban un poco: siempre recordaré ese leve chirrido", narra la joven en sus memorias. Poco tiempo después, llegó Forrest, un amigo de la familia al que su propio padre entregó.

"Tenía la sensación de que fingía no ver lo que estaba ocurriendo delante de sus narices. Su chicarrona extrovertida se había convertido en una niña retraída. Su estudiante de sobresaliente había empezado a hacer novillos. Su Peter Pan ya no era tan segura de sí misma. Eso es lo que le pasa a una niña cuando se convierte en una presa", se lee en La chica de nadie.

La trampa de Jeffrey

La joven cayó en los tentáculos de Jeffrey Epstein a través de su cómplice, Ghislaine Maxwell, pareja del magnate financiero. Se le acercó un día y le habló de un hombre rico al que le gustaba ayudar a la gente. La joven tenía 17 años y esa misma tarde entró en la mansión rosa de Palm Beach de Epstein. Comenzaron así "dos años de explotación sistemática" a través de jets privados que la llevaban a islas privadas junto a hombres poderosos de todos los ámbitos. "Aquí no había barrotes en las ventanas ni cerraduras en las puertas. Pero yo era una prisionera atrapada en una jaula invisible", denuncia.

Ghislaine Maxwell y Epstein.

Según Virginia, había científicos, políticos, empresarios y hasta hombres de la realeza, como el príncipe Andrés, con quien, según su versión, la obligaron a mantener relaciones sexuales en varias ocasiones.

Ella captó otras chicas

Asegura que se la manipulaba constantemente y confiesa que le persiguieron en sueños durante años los rostros de las chicas que ella misma reclutó para Epstein. Virginia Roberts soportó esos abusos hasta que el millonario le pidió que tuviera un hijo con él, cediendo todos los derechos legales del bebé. Ella fingió aceptar para ganar tiempo y planear la huida.

"Escapa. Sobrevive. Escapa. Sobrevive. Ese había sido mi ritmo desde antes de conocer a Jeffrey y Ghislaine. Tras más de dos años, estaba a punto de huir de la jaula de oro que me habían construido. Ahora solo tenía que evitar que volvieran a encerrarme en ella".

En Tailandia rehizo su vida y tuvo tres hijos, pero no lograba deshacerse de su pasado. "Los recuerdos que había mantenido enterrados durante años empezaban a aflorar, de manera espontánea, con vívidos detalles. Mientras luchas por sobrevivir no procesas el trauma; lo entierras. Pero ahora que estaba rodeada de amor, esas atrocidades habían decidido que llevaban enterradas demasiado tiempo".

Las denuncias

Cuando se atrevió a denunciar, no fue informada de que Epstein había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de no enjuiciamiento a espaldas de todas las víctimas. "Yo no quería dinero. Yo quería justicia. And así se lo hice saber a los abogados, pero me respondieron que era demasiado tarde para eso. Estaba indignada, una emoción que no tardaría en descubrir que compartía con las incontables mujeres y chicas a quienes Epstein había hecho daño".

Virginia declaró ante el FBI y denunció al príncipe Andrés. Impulsó cambios legislativos para evitar que prescribieran casos de abuso sexual infantil y fundó una organización sin ánimo de lucro para ayudar a otras víctimas. "He guardado silencio durante demasiado tiempo y ya no quiero seguir haciéndolo. Estoy aquí para ayudar a detener a Epstein de una vez por todas (…) Para mí es un bofetón en la cara que pueda librarse de haberme hecho tanto daño, a mí y a tantas otras chicas, y encima hacer ostentación de ello".

Estas memorias han sido traducidas a más de veinte idiomas y han vendido más de medio millón de ejemplares en Estados Unidos, manteniéndose en la lista de los más vendidos de The New York Times durante meses.